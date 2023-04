Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS zabrał głos

Na niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zaplanowało formalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Rano przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się uroczysty apel pamięci, a wieczorem – Msza święta w intencji ofiar w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Marsz Pamięci

O godz. 21:00 prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że nie możemy zapomnieć o 96 ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r.

Wcześniej odbył się Marsz Pamięci pod hasłem "Smoleńsk – Pamiętamy!" z udziałem szefa partii rządzącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym: premier Mateusz Morawiecki, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W marszu udział wzięła też Marta Kaczyńska, córka Lecha i Marii Kaczyńskich.

Przemówienie Kaczyńskiego

– Od momentu tragedii smoleńskiej, od tego czarnego dnia minęło 13 lat. To długi okres w życiu człowieka, ale również w wymiarze historycznym. W ciągu ostatnich 13 lat historia zmieniała bieg, ale spójrzmy na to wszystko, co się wydarzyło z perspektywy tej tragedii – powiedział Jarosław Kaczyński. – Chcieliśmy poznać prawdę – podkreślił.

Prezes PiS zauważył, iż powstała "masa kłamstw" odnośnie przyczyn katastrofy pod Smoleńskiej, m.in. o rzekomej kłótni na lotnisku. – Później pojawiły się inne kłamstwa dot. np. tego, że my tę tragedię chcemy wykorzystać do celów politycznych – zaznaczył.

Kaczyński zwrócił się też do Antoniego Macierewicza o podziękował mu za "próby wyjaśnienia tego, co się stało pod Smoleńskiej", "żelazną wolę" oraz "za to, że się nie cofnął".

Szef PiS odniósł się również do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Walka Ukraińców zadziwia cały świat. Dużą pomoc Ukrainie udzieliły Polska, USA i Wielka Brytania. W sprawie Ukrainy chce stawiać się Władimira Putin przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Niestety, w sprawie katastrofy smoleńskiej nie jest to tak intensywne działanie – mówił.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2023 r. przypadła 13. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, w tym wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

Ponieważ w tym roku rocznica katastrofy wypadła w Poniedziałek Wielkanocny, główne obchody rocznicowe z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zostały przeniesione na 16 kwietnia 2023 r.

