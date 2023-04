PSL i Polska 2050 ogłosiły wspólny start w wyborach. Tusk reaguje

Na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali decyzję o wspólnym starcie partii w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Formacje powołają wspólny, koalicyjny komitet wyborczy.

W umowie zapisano, że Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół". Zapis dotyczy zarówno kosztów kampanii wyborczej, jak i subwencji. Kształt list zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej będzie wymagał zgodnej decyzji liderów ugrupowań. Natomiast po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne.

Tusk: Łączy nas jeden cel

"PSL + Polska 2050 – powodzenia! Teraz wszyscy naprzód. Łączy nas jeden cel: zwycięstwo" – skomentował we wpisie na portalu społecznościowym Twitter przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Szef PO przez długi okres namawiał ugrupowania opozycyjne do stworzenia wspólnej listy wyborczej do Sejmu.

Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa warianty, w których do wyborów mogą przystąpić opozycja i PiS.

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 35,7 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 25,5 proc., a trzecie miejsce zajęła Konfederacja – 11,2 proc. wskazań.

W drugim wariancie Zjednoczona Prawica startuje z kolei razem z Kukiz'15 i w tym przypadku otrzymuje 35 proc. głosów. Dalej znajdują się Koalicja Obywatelska – 25,7 proc. oraz koalicja Polski 2050 z PSL-em – 14 proc.

