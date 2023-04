Prezydent Czech w Kijowie: Jestem przekonany, że Ukraina stanie się członkiem UE i NATO

– Przywieźliśmy ukraińskim władzom wiadomość, że będziemy po ich stronie. To absolutnie zrozumiałe, że Ukraina w pełni zasłużyła na członkostwo w NATO i Unii Europejskiej – powiedział Petr Pavel na wspólnej konferencji prasowej z Zuzaną Czaputovą i Wołodymyrem Zełenskim.

– Ukraina zasłużyła na to swoją wytrzymałością, odwagą, sprzeciwem wobec rosyjskiego agresora i walką o wolność. Jest ona przykładem dla nas wszystkich. Nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie członkiem UE i NATO. Pytanie tylko kiedy – zauważył czeski przywódca, deklarując, że Praga gotowa jest podzielić się z Kijowem swoimi doświadczeniami na drodze do członkostwa w strukturach międzynarodowych.

Wspólna deklaracja

Portal Wyborcza.pl zwrócił uwagę, iż po piątkowych rozmowach prezydentów Czaputovej, Pavlem i Zełenskim, podpisano wspólną deklarację, w której skrytykowano inwazję militarną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i podkreślono, że odpowiedzialni za nią i za wszystkie dokonane zbrodnie wojenne powinni zostać ukarani.

W dokumencie znalazły się także słowa o konieczności kontynuacji sankcji wobec Rosji, wsparciu Ukrainy w integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz powojennej odbudowie kraju.

Rosyjska agresja na Ukrainę

Piątek, 28 kwietnia 2023. to 429. dzień agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W nocy na terytorium całego kraju ogłoszono alarm powietrzny. Rakiety spadły m.in. na miasto Humań w obwodzie czerkaskim.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał świat do wzmocnienia sankcji na Kreml. "Kolejna noc rosyjskiego terroru. Pociski i UAV (drony). W Humaniu uszkodzonych jest 10 budynków mieszkalnych. Cały blok został zniszczony. Na chwilę obecną: 7 zabitych, są ranni. Rosyjskie zło można powstrzymać bronią – nasi obrońcy to robią. I można to powstrzymać za pomocą sankcji – trzeba wzmocnić globalne sankcje" – oznajmił polityk.

