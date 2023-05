Ozdoba: Pakiet "Fit for 55" musi zostać wyrzucony do kosza

DoRzeczy.pl: Podczas konwencji Suwerennej Polski mówił pan o niekorzystnych dla Polski warunkach pakietu „Fit for 55”. Co należy zrobić, żeby wycofać się z tego tematu?

Jacek Ozdoba: Po pierwsze, musimy zmienić prawo i wycofać szkodliwe rozwiązania. Miejmy nadzieję, że ewentualna zmiana po wyborach do Parlamentu Europejskiego spowoduje, że siły polityczne zmienią swoje proporcje i ludzie zwolenników drożyzny, planów Timmermansa, czyli ekipa Donalda Tuska z Europejskiej Partii Ludowej, przegrają wybory i nastąpi odwrót od tych chorych, ideologicznych pomysłów. 256 tys. zł na każdą rodzinę to koszt glosowań ekipy Tuska.

Które plany pana zdaniem są najbardziej niebezpieczne?

Mamy już wprowadzony zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku. Nakładane są nowe podatki. ETS na wszystko, czym palimy i ogrzewamy domy. Następnie mamy odejść od gazu, węgla, drewna, gdzie dochodzimy do sytuacji, że wygrywa na tym niemiecki biznes produkujący pompy ciepła. Nie może być na to zgody Polski. Dopiero, co wmawiano, że musimy zastąpić piece węglowe na gazowe. Teraz wszystko jest złe. Tylko niemieckie pompy ciepła są dobre według Brukseli.

Mówił pan też podczas konwencji o kosztach ogrzewania domu. Mamy tu ciągle zmianę zdania. To ogromne koszty.

Polacy mieli mieć finansowaną wymianę pieca z węglowego na gazowy, a dziś dowiadujemy się, że gaz jest zły. Pytanie brzmi, co UE nam szykuje? Jedno jest pewne, lobbyści wygrywają w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo dojdzie podatek od domu. Wszędzie spekulacyjny system ETS, paliwo, dom, auto.

Wspomniał pan o ewentualnych zmianach po wyborach. Tylko, czy taka nowa KE będzie miała możliwość wycofania uchwalonych przepisów?

Mam nadzieję, że to spowoduje, że parlamenty krajowe odrzucą propozycje i przeciwstawią się planom Timmermansa. Ostatecznie pakiet „Fit for 55” musi zostać wyrzucony do kosza. Polityka klimatyczna UE równa się drożyzna.

Czytaj też:

Ziobro: Polityka Niemiec to zielona neokolonialna mentalnośćCzytaj też:

Wójcik: Powstanie Suwerennej Polski nie stanowi votum separatum w stosunku do rządu