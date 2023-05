Szef chińskiego MSZ rozmawiał z Ławrowem. Poważna deklaracja Pekinu

Chiński minister spraw zagranicznych powiedział w czwartek swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi, że Pekin "utrzyma komunikację i współpracę” z Moskwą w celu podtrzymania wysiłków na rzecz osiągnięcia "politycznego rozwiązania” konfliktu na Ukrainie. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie w tej sprawie.

– Chiny są chętne do utrzymania komunikacji i współpracy z Rosją, aby wnieść namacalny wkład w polityczne rozwiązanie kryzysu – powiedział Qin Gang Siergiejowi Ławrowowi na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych SCO w Goa w Indiach.

Chiny wobec wojny

Jak dotąd Pekin konsekwentnie odmawia potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wezwania do wycofania swoich wojsk. Zamiast tego apeluje do "wszystkich stron” o powściągliwość i oskarża NATO i Stany Zjednoczone o podsycanie konfliktu. Chiny kontynuują też pogłębianie stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Moskwą.

Wydana przez Chiny w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji propozycja porozumień pokojowych zwierała pełno niejasnych sformułowań dotyczących sposobów na zakończenie konfliktu. Propozycje zawarte w dokumencie były powszechnie postrzegane na Zachodzie i w Kijowie jako znacznie korzystniejsze dla Rosji niż dla Ukrainy.

"Chiński plan pokojowy" wzywa do zawieszenia broni, ale nie zawiera postanowienia, że Moskwa najpierw wycofa swoje wojska z ukraińskiej ziemi, co, jak sugerowali ukraińscy urzędnicy, jest konieczne do podjęcia negocjacji.

Podczas poprzedniego spotkania ministrów spraw zagranicznych obu państw 13 kwietnia Qin powiedział Ławrowowi, że wszystkie strony muszą podjąć działania na rzecz budowy wzajemnego zaufania i stworzenia warunków do rozmów pokojowych.

Ostra reakcja Chin: Kto igra z ogniem, w końcu się spali'

Szef MSZ Chin: Nie będziemy dolewać oliwy do ognia