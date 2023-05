Ukraiński biskup: Pokój przyjdzie, gdy Rosja się zmieni

–Walczyć znaczy przede wszystkim bronić – bronić tego, co ludzkie, bronić życia – wskazał biskup Maksym Riabucha, opowiadając o sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza o wysiłkach podejmowanych na co dzień przez tamtejszych młodych. Grekokatolicki egzarcha pomocniczy Doniecka zauważył, jak wiele strat sprowadza wojna na jego ojczyznę, a zwłaszcza na jej tereny południowe i wschodnie. A jednak Ukraińcy często rozumieją, że życie potrzebuje się rozwijać i dbają o taki rozwój.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego, na który w niedzielę powołała się Katolicka Agencja Informacyjna, młody hierarcha kościelny podkreślił, jak konflikt zbrojny przekształca rozumienie codzienności, co jednak nie niszczy obecnego w ludziach pragnienia pokoju. Tak odpowiedział na pytanie, jak wyglądają ostatnie dni w jego egzarchacie, obejmującym głównie tereny okupowane oraz położone blisko linii frontu.

"Pokój może przyjść tylko wtedy"

– Muszę przyznać, że w rzeczywistości dla nas na miejscu te dni są takie same jak wszystkie poprzednie, ponieważ wojna nigdy nie miała rozejmu, a bombardowania trwają bez przerwy i zawsze przychodzą niespodziewanie, zawsze pozostają nieludzkie. Powiedziałbym raczej, iż do tej pory nauczyliśmy się żyć na wojnie, nauczyliśmy się żyć nawet wśród wycia alarmów, nauczyliśmy się stawiać opór, mimo wszystkich utrapień, jakie zadają nam Rosjanie. Usiłujemy zachować w pamięci, że życie nie przestaje biec do przodu w trakcie wojny – stwierdził biskup Riabucha.

Duchowny podkreślił, że pokój ma "bardzo, bardzo konkretne oblicze". – Ukraińcy rozumieją, mając już doświadczenie wielu lat, iż pokój może przyjść tylko wtedy, gdy nastąpi jakaś wewnętrzna zmiana w Federacji Rosyjskiej, gdy zacznie się zmieniać ich punkt widzenia na świat, czy też ich sposób oceny wydarzeń – mówił biskup Riabucha.

Czytaj też:

Biskup Krywicki: Wojna tworzy przed nami wyzwania na dziesiątki latCzytaj też:

Misja pokojowa papieża. Watykan zaskoczony oświadczeniami Kijowa i Moskwy