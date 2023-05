"Będziemy przeciw". Kosiniak-Kamysz zapytany o zapowiedź poseł Polski 2050

– Idziemy do wyborów z Polską 2050 jako trzecia droga, wspólna droga. Dajemy możliwość wyboru większego dobra, a nie mniejszego zła. Za chwilę wystartuje kampania wyborcza, będziemy już oczywiście wtedy rejestrować swój komitet wyborczy, ale my jesteśmy gotowi do tych wyborów. Jesteśmy gotowi z uzgodnionym programem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby dokonać lepszej zmiany, bo „dobra zmiana” nie dała rady w wielu obszarach – powiedział w czwartek Kosiniak-Kamysz.

– Polityka rodzinna powinna być ponad jedną kadencję. Powinna być kontynuacja dobrych elementów i poprawa niedociągnięć. Jeśli chodzi o te dobre elementy, to żłobki, przedszkola za złotówkę, program Maluch, czy program Senior, Karta Dużej Rodziny, urlopy macierzyńskie, to wszystko jest nasze dokonanie. To jest również moje osobiste dokonanie i dokonanie PSL, kiedy mieliśmy na to wpływ – powiedział Kosiniak-Kamysz.

PSL: Waloryzacja tylko dla pracujących

Lider ludowców przypomniał także stanowisko ugrupowania w kwestii rozszerzenia programu socjalnego 500 plus do 800 plus.

– Program społeczny, jakim jest 500 plus, w toku prac legislacyjnych nad ustawą o waloryzacji 500 plus, będzie na pewno głosowany. Od tego głosowania uzależnimy naszą decyzję na temat całego pomysłu waloryzacji. Ta poprawka będzie dotyczyła tego, że waloryzacja 500 plus tak, ale tylko dla osób pracujących. Naszym zdaniem polityka rodzinna musi docenić aktywność zawodową, musi docenić tych, którzy płacą podatki tych, którzy pracują, tych, którzy zasuwają od świtu do nocy, bo dzisiaj oni są niedocenieni – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz pytany o zapowiedź poseł Polski 2050

W trakcie konferencji polityk został zapytany o wypowiedź poseł Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloskiej, że jej ugrupowanie jest przeciwne 800 plus i zauważyła, że jest to rozdawanie pieniędzy podatników.

– Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś leżą na stole: wszystkiego wszystkim więcej, w ramach 800 plus, zarówno jeżeli chodzi o ustawę PO jak i PiS-u – zapowiedziała poseł w RMF FM.

– Czym innego jest popieranie poprawki. Bo ta poprawka zmienia oblicze tej ustawy i mówiliśmy o tym wspólnie w poniedziałek na konferencji prasowej z Szymonem Hołownią. (…) Polska 2050 chciałaby, żeby te środki, jeżeli są, były bardziej zagospodarowane na żłobki i przedszkola. To wszystko jest bardzo spójne i idzie w parze ze sobą – powiedział lider ludowców.

Czytaj też:

"Na jedną rzecz muszę sobie pozwolić". Tusk odniósł się do aliansu PSL z HołowniąCzytaj też:

Gwiazdowski: Z rozdawnictwa nie ma bogactwa. Bogactwo jest z pracy