Premier: Jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych

– Od dwóch miesięcy inflacja spada. I jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, np. kolejny wielki kryzys energetyczny, (...) to rzeczywiście inflacja będzie spadała do końca roku. Jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku – powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. rok do roku w kwietniu (wobec 16,1 proc. w marcu). Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI wyniesie 7,6 proc. w czwartym kwartale 2023 r., 4,8 proc. w czwartym kwartale 2024 r. i 3,1 proc. w czwartym kwartale 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

"To pokazuje spójność naszej polityki"

Premier Mateusz Morawiecki zauważył, że luka w płacach między kobietami i mężczyznami w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Zdaniem szefa rządu, to pokazuje spójność polityki Prawa i Sprawiedliwości.

– Staramy się, aby jak najwięcej osób na rynku pracy czuło się dobrze. (...) Jeśli kobiety chcą być matkami, mamami, to muszą mieć zdolność do pogodzenia kariery zawodowej, rozwoju zawodowego z życiem macierzyńskim. I długie urlopy macierzyńskie w Polsce, wszystkie nasze elementy polityki społecznej właśnie temu mają służyć – mówił.

Waloryzacja programu Rodzina 500 plus

Morawiecki odniósł się także do waloryzacji programu Rodzina 500 plus do 800 złotych. – Projekt 800 plus jest konsekwentnie realizowany – zapewnił premier.

– Wkrótce ustawa, konsultacje, zapewnienie środków w budżecie państwa na ten program. Na domiar mamy rekordową liczbę osób na rynku pracy i ogromnie zmniejszyły się pokłady biedy w Polsce – oświadczył szef rządu.

