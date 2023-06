Parys: Taka organizacja nie będzie miała przyszłości

W piątek rozpoczął się XIII Kongres Polska Wielki Projekt. Wydarzenie, pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy, odbywa się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Tegoroczny program XIII Kongresu Polska Wielki Projekt jest niezwykle bogaty. Zaproszeni goście poruszą zagadnienia dotyczące geopolityki, oddziaływania rosyjskiej kultury na Europę Zachodnią, kondycji uniwersytetów czy reparacji. Oprócz paneli dyskusyjnych zostanie także wręczony medal „Odwaga i wiarygodność” i Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jednym z prelegentów był były minister obrony narodowej Jan Parys, który mówił o problemach trawiących Unię Europejską oraz o jej przyszłości. Ta zaś nie rysuje się w jasnych kolorach z powodu dążenia Niemiec do centralizacji i ograniczenia wpływu państw członkowskich na działania podejmowane przez UE.

Problemy UE

Jak powiedział Parys, "jesteśmy w trakcie bardzo trudnego procesu". Jednym z aspektów tego okresu, który stawia przez Europą poważne wyzwania jest tocząca się na Ukrainie wojna. Drugim - wymienione wyżej procesy zachodzące we wnętrzu Unii Europejskiej.

– UE wyraźnie zmierza do tego, żeby państwa członkowskie oddały część swoich kompetencji władzom centralnym w Brukseli i zgodziły się na to, by zlikwidować zasadę konsensusu przy podejmowaniu decyzji. To by oznaczało, że kraje rezygnują z wielu ważnych elementów suwerenności – powiedział były szef MON.

Były polityk tłumaczył, że każda organizacja międzynarodowa musi szanować interesy i podmiotowość swoich członków. Inaczej znajdzie się na prostej drodze do rozpadu.

– W przeciwnym razie będzie to organizacja, gdzie korzyści odnoszą najsilniejsi. A głosowanie większościowe oznacza ignorowanie interesów państw słabszych i mniejszych, dominację najsilniejszych. Taka organizacja może przetrwać parę lat, ale nie będzie miała przyszłości – powiedział Parys.

