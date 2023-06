Pakt migracyjny. Europoseł PiS: To jest tak naprawdę handel ludźmi

Ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny.

W czwartek w Luksemburgu państwa UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym albo akceptują część osób ubiegających się o azyl, albo wpłacają na fundusz zarządzany przez Brukselę w celu opieki nad migrantami. Porozumienie osiągnięto kilka godzin po napiętych negocjacjach, ponieważ niektórzy członkowie Unii Europejskiej, tacy jak Włochy, Austria i Holandia, uważają, że propozycja kompromisu nie jest wystarczająco dobra. Polska i Węgry głosowały przeciw, podczas gdy Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja wstrzymały się od głosu.

Szwecja, która sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, oceniła, że umowa zapewnia "dobrą równowagę" odpowiedzialności wobec osób ubiegających się o azyl i solidarności we Wspólnocie Europejskiej. Natomiast niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nazwała porozumienie "historycznym sukcesem" Unii.

Czarnecki: Nie możemy na to przystać

– To jest tak naprawdę handel ludźmi. Nie możemy na to przystać ze względów moralnych i bezpieczeństwa Polski. Ci ludzie w większości nie będą pracować, liczą na świadczenia socjalne, będą obciążeniem dla gospodarki. Pójdą za tym problemy cywilizacyjne, kulturowe, religijne. Zwracam też uwagę na dużą przestępczość w krajach, gdzie jest wielu imigrantów – powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Polityk podkreślił, że Polska jest obecnie na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyjmowania uchodźców. – UE finansuje to w skali minimalnej, nieporównywalnej do pomocy dla Turcji, która otrzymała na ten cel 6 mld euro. To pokazuje brak solidarności Unii, która wzywa przecież do solidarności – wskazał.

– Polska ma płacić wysoką cenę za błędy europejskiej polityki migracyjnej. Przez wieki kraje obecnej UE budowały swoją potęgę ekonomiczną na koloniach i wyzysku. Teraz wzywają do solidarności, gdy trzeba zapłacić z tego tytułu swoiste odsetki w postaci imigrantów. To przykład na podwójne standardy – stwierdził Czarnecki.

