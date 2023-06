Polacy mniej chętni do pomocy Ukraińcom? Najnowsze badanie

Już od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę Polska otworzyła dla uchodźców wojennych swoje granice. Ukraińcy uciekający przez rosyjskim atakiem nie tylko znaleźli doraźną pomoc, ale także byli przyjmowani w domach osób prywatnych.

Polskie społeczeństwo organizowało zbiórki najpotrzebniejszych artykułów oraz pieniędzy, aby pomóc sąsiadom. Z kolei państwo ułatwiło Ukraińcom przetrwanie pierwszych miesięcy w nowym kraju. Umożliwiono im uzyskanie numeru PESEL oraz przyznano prawo do świadczeń socjalnych.

"Postawa roszczeniowa"

W badaniu Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ankieterzy zapytali respondentów: "Czy pana(i) zdaniem uchodźców z Ukrainy charakteryzuje »postawa roszczeniowa«?" – przekazał w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita".

"Tak" – odpowiedziało 39 proc. uczestników sondażu. "Nie wiem" – wskazało 33 proc. ankietowanych. Natomiast 25 proc. respondentów wybrało opcję: "nie".

W drugim badaniu zapytano: "Czy pana(i) zdaniem uchodźcy z Ukrainy powinni mieć dostęp do świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. np. 500 plus, w takim samym okresie jak Polacy?".

Większość respondentów – 60 proc. – nie zgadza się ze zrównaniem dostępu do świadczeń. Propozycję popiera z kolei 18 proc. badanych. Ponadto, 20 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Emerytura dla Ukraińców

Z ostatnich doniesień prasowych wynika, że jedna składka do ZUS wystarczy, by obywatel Ukrainy lub Białorusi mógł dostać polską emeryturę minimalną.

W internecie krążą porady dla Ukraińców, jak szybko uzyskać polską emeryturę minimalną (od marca br. wynosi 1588 złotych brutto) praktycznie po tygodniu pracy w naszym kraju. Co ważne, nabycie prawa do emerytury z tzw. starego systemu emerytalnego, zgodnie z polsko-ukraińską umową, wymagało posiadania co najmniej jednego roku ubezpieczenia w Polsce. Natomiast – według mediów – tzw. nowy system nie określa minimalnego stażu ubezpieczeniowego.

