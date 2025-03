Tusk zostanie bez koalicjantów? Oto, jak chcą głosować Polacy

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,1 proc. głosów. To mniej o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z sondażem tej pracowni z końca lutego. Do formacji Donalda Tuska niewiele traci jednak

Prawo i Sprawiedliwość, które popiera obecnie 28,6 proc. ankietowanych. To niewielki wzrost poparcia – o 0,5 pkt. proc. Wzrost notowań zalicza również Konfederacja, która zyskała 1,1 pkt. proc. i obecnie może liczyć na 17,2 proc. głosów.

Lewica i Trzecia Droga poza Sejmem

Sondaż United Surveys to już kolejne badanie, które wskazuje, że do przyszłego Sejmu mogą nie wejść obaj koalicjanci KO – Lewica i Trzecia Droga.

Pierwsza z nich może bowiem liczyć na 4,9 proc. poparcia, co oznacza, że do przekroczenia progu zabrakłoby formacji Czarzastego 0,1 pkt. proc. Jest to spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z lutym. Z kolei na Trzecią Drogę chce głosować 5,8 proc. respondentów, ale próg wyborczy dla koalicji partii wynosi 8 proc. Z kolei partia Razem cieszy się poparciem 1,1 proc. wyborców (wynik bez zmian).

Aż 11,3 proc. uczestników sondażu nie wiem, na kogo zagłosuje. To wzrost o 5,7 pkt. proc.

"Wyniki najnowszego sondażu pokazują, że KO i PiS nadal dominują na polskiej scenie politycznej. Jednak obie partie mogą obawiać się mobilizacji wyborców Konfederacji, która powoli, ale konsekwentnie zyskuje poparcie.

Spadek poparcia dla Trzeciej Drogi i Lewicy może oznaczać, że wyborcy szukają innych opcji lub są rozczarowani dotychczasowymi działaniami tych ugrupowań" – czytamy w komentarzu zamieszczonym na portalu Wirtualnej Polski.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 marca 2025 r. Badanie zrealizowano metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

