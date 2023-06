"Jesteśmy dotkliwie świadomi". Nieoczekiwane słowa Putina

W poniedziałek Władimir Putin wziął udział w obchodach Dnia Rosji. W swoim przemówieniu polityk mówił o patriotyzmie i przywiązaniu do "ukochanej Ojczyzny” - dwóch tematach szczególnie mocno obecnych w ostatnich jego wypowiedziach. W pewnym momencie Putin przyznał, ze kraj stoi obecnie w obliczu problemów i przeżywa "trudny okres". Wezwał także rosyjskie społeczeństwo do wzięcia przykładu z poprzednich pokoleń, które pokonały wszelkie przeciwności losu.

– Dzisiaj, w trudnym dla Rosji czasie [te uczucia - przyp. red.] jeszcze silniej jednoczą nasze społeczeństwo i służą jako niezawodne wsparcie dla naszych bohaterów – uczestników specjalnej operacji wojskowej – powiedział Putin podczas uroczystości, w trakcie której wręczył także odznaczenia państwowe "Bohaterowie Pracy”.

Rosyjski przywódca podkreślił wagę "zwycięstw robotniczych i militarnych” odniesionych przez poprzednie pokolenia Rosjan.

– Teraz jesteśmy szczególnie dotkliwie świadomi, co oznaczają ich osiągnięcia, ich niezmienna solidarność, niezłomna determinacja, by stanąć w obronie ojczyzny. Do pracy dla wspólnego dobra i pomyślności Ojczyzny – mówił prezydent Rosji.

Ukraińska ofensywa

Po wielu tygodniach spekulacji sytuacja na froncie zdaje się potwierdzać, że Ukraina przystąpiła do kontrofensywy. W poniedziałek siły rosyjskie i ukraińskie poinformowały o intensywnych starciach wzdłuż granic obwodów donieckiego i zaporoskiego – na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy – gdzie ukraińscy żołnierze odbili kilka wiosek i osad.

Większość walk toczy się na południe i południowy zachód od miasta Wełyka Nowosiłka, gdzie ukraińskie wojska próbują przedrzeć się wzdłuż wąskiej rzeki. W sobotę Ukraińcom udało się zająć kilka małych wiosek położonych na tym obszarze.

Czytaj też:

Putin przekonuje: Ukraińskie wojska nie osiągnęły swoich celówCzytaj też:

Rosja stanie pod ścianą? Plan Putina upadł