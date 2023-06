Media: Ważny rosyjski generał "miał rozległą wiedzę" o planach Prigożyna

Po ostrzelaniu przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej obozu Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn wszczął w piątek bunt i ogłosił "marsz na Moskwę", po czym następnego dnia wydał rozkaz do odwrotu, uzasadniając swoją decyzję koniecznością niedopuszczenia do "przelania rosyjskiej krwi".

Do ugody miał się przyczynić dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka, który działając w porozumieniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, przedstawił propozycję deeskalacji napięcia i opcję gwarancji dla oddziałów wagnerowców. Do chwili rozkazu o powrocie do baz najemnicy bez przeszkód zbliżyli się do rosyjskiej stolicy na dystans około 200 kilometrów, nie napotykając większego oporu ze strony regularnej armii i sił bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

We wtorek Łukaszenka potwierdził, że założyciel Grupy Wagnera jest na Białorusi. Informację tę podała wcześniej białoruska państwowa agencja informacyjna Belta.

Surowikin "miał rozległą wiedzę"

"Generał Siergiej Surowikin, zastępca głównodowodzącego rosyjskimi działaniami wojskowymi na Ukrainie, miał rozległą wiedzę na temat planowania rebelii zbrojnej przez założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna" – relacjonuje dziennik "The New York Times", cytowany w środę przez portal rp.pl.

Amerykańska gazeta powołała się na informacje anonimowych przedstawicieli administracji USA, którzy mieli zapoznać się z materiałami wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tymi doniesieniami, jeszcze co najmniej kilku innych generałów armii Federacji Rosyjskiej również mogło znać plany Jewgienija Prigożyna. Jednak Pentagon nie komentuje tych doniesień.

Siergiej Surowikin jest określany przez rosyjskie media jako "generał Armagedon". Wojskowy objął dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rosji na Ukrainie w październiku ubiegłego roku. Natomiast w styczniu bieżącego roku głównodowodzącym wojskami Federacji Rosyjskiej został Walerij Gierasimow, zaś Surowikin został jego zastępcą.

