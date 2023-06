Jak federalizują antyfederaliści

W każdym razie Bruksela (czyli Berlin) nie przegapia żadnej okazji, żeby przyspieszać fundowanie fundamentów Stanów Zjednoczonych Europy, nie przegapia więc żadnego kryzysu, który można w tym celu wykorzystać; bo to one – kryzysy – sprawiają, że Brukseli (czyli Berlinowi) łatwiej wymusić na opornych stolicach to, co trudniej przychodzi mu wymóc w czasach między kryzysami. Tak było z kryzysem bankowym sprzed dekady, tak było z niedawną tzw. pandemią COVID-19 i tak jest teraz z wojną Rosji z Ukrainą.