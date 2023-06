"Łukaszenka jest rozbawiony". Ukraiński wywiad o sytuacji w Rosji

Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow uważa, że Aleksander Łukaszenko jest "szczerze rozbawiony” sytuacją, jaka ma obecnie miejsce w Rosji po nieudanym buncie Prigożyna. Białoruski polityk stara się ją wykorzystać z maksymalnym pożytkiem dla siebie i swojego reżimu.

Komentując za jednym z ukraińskich kanałów informacyjnych "przeniesieni” Grupy Wagnera na Białoruś, Jusow zauważył, że aby móc wykorzystać doświadczenie wojskowe najemników, nie trzeba przyjmować ich wszystkich. Według niego, podczas inwazji na pełną skalę na Ukrainę Białoruś pomagała Rosji na wiele sposobów, m.in. jako baza szkoleniowa dla rosyjskich najeźdźców.

– To jest taka gra. Łukaszenka wielokrotnie otrzymywał jakieś premie za kolejne rosyjskie kryzysy. Można też wspomnieć o białoruskich szprotach, białoruskich krewetkach i wielu innych rzeczach. No to teraz – kolejna porcja białoruskich krewetek, tylko w postaci Grupy Wagnera – wyjaśnił przedstawiciel GUR.

Grupa Wagnera na Białorusi

23 czerwca Jewgienij Prigożyn ogłosił rozpoczęcie akcji mającej na celu "powstrzymanie” ministra obrony Siergieja Szojgu po tym, jak według niego rosyjskie wojska zaatakowały pozycje Grupy Wagnera.

Najmnicy Prigożyna przekroczyli granicę z Rosją od strony okupowanego obwodu ługańskiego, przejęli kontrolę w Rostowie i już pod koniec wieczoru 24 czerwca byli w obwodzie moskiewskim. Podczas swojego marszu na stolicę Rosji zestrzelili kilka jednostek lotnictwa rosyjskiego, w tym samolot Ił-22. Zginęła cała załoga.

Jednak 200 km od Moskwy, po negocjacjach z Aleksandrem Łukaszenką, Prigożyn zdecydował się na zatrzymanie swoich oddziałów. 27 czerwca Łukaszenka poinformował, że Prigożyn jest już na Białorusi. Różne źródła podają, że w obwodzie mohylewskim na Białorusi powstają obozy dla najemników z Grupy Wagnera.

