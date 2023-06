Kosiniak-Kamysz: Głos oddany na nas to najcenniejszy głos, jaki państwo możecie oddać

Wirtualna Polska podała wczoraj, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej proponuje PSL zerwanie koalicji z Polską 2050 i wspólny start w wyborach. Notowania Trzeciej Drogi są dalekie od oczekiwań obu liderów, którzy nie ukrywali, że celują w dwucyfrowy wynik. Tymczasem jeden z ostatnich sondaży pokazuje, że Hołownia i Kosiniak-Kamysz mogą mieć problemy, żeby w ogóle dostać się do Sejmu.

"Najcenniejszy głos"

Lider ludowców przekonuje jednak, że nie ma mowy o jakimkolwiek zerwaniu politycznego sojuszu z Szymonem Hołownią. Co więcej, przeciwko wyjściu z Trzeciej Drogi opowiadają się także wszyscy przedstawiciele władz terenowych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Wczoraj mieliśmy zarząd partii […] i nikt z przedstawicieli 16 regionów, a byli wszyscy obecni na posiedzeniu, nie poddawał w wątpliwość [sojuszu z Hołownią - przyp. red.]. Ja rozumiem, że teraz jest taka próba rozbijania, osłabiania, obrzydzania, bo jesteśmy zagrożeniem. Jesteśmy tym ugrupowaniem, które zdecyduje, czy PiS będzie odsunięty od władzy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie RMF FM.

– Głos oddany na nas to jest gwarancja, to jest najcenniejszy głos, jaki państwo możecie oddać. Niektórzy wam będą mówić, że można głosować tylko na dużych. Nie proszę państwa, ten, kto zajmie trzecie miejsce, ten zdecyduje, czy będzie np. koalicja PiS-u z Konfederacją lub czy Trzecia Droga zdecyduje o tym, że rząd PiS-u pójdzie do opozycji – dodał lider PSL.

Nowy podatek dla rolników

Kosiniak-Kamysz zaatakował również Konfederację. To właśnie partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wyprzedza Trzecią Drogę w większości ostatnich sondaży. Zdaniem lidera ludowców, Konfederacja, która głośno mówi o obniżaniu podatków, w rzeczywistości zamierza wprowadzić nowe daniny. Najbardziej mają one uderzyć w mieszkańców wsi.

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, w projekcie ustawy podatkowej zaproponowanej przez Konfederację znalazł się zapis o podatku rolnym.

– Czyli nowy podatek dla ubezpieczonych w KRUS-ie, nowy podatek dla rolników w Polsce, dla milionów rodzin wprowadzenie podatku dochodowego, tych, którzy płacą podatek rolny. To jest podwójne obciążenie – wyjaśnił polityk.

