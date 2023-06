"Trzaskowski ma rację". Nieoczekiwane słowa Kosiniaka-Kamysza na konwencji Trzeciej Drogi

W Grodzisku Mazowieckim na Mazowszu odbywa się konwencja programowa Trzeciej Drogi - wspólnego komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 Szymona Hołowni.

"Trzaskowski miał rację"

Podczas swojego wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył przyczyny ostatnich wyborczych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości. Nieoczekiwanie lider ludowców przywołał także wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej w 2020 roku.

– Posłużę się, nieoczywistym jak usłyszycie za chwilę, cytatem z Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta, który razem z nami, z Szymonem, ze mną konkurował i dostał wspaniały wynik – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– On w swojej kampanii powiedział, żeby ci już w dostojnym wieku, poszli na długi spacer, żeby dali szansę młodemu pokoleniu. Tak Rafał, zgadzamy się z Tobą w 100 procentach i dziękujemy Ci za to przesłanie. Rafał Trzaskowski ma rację. On może teraz tego tak często nie powtarza. To są ci, którzy będą to powtarzać. Jest wybór, jest moc, jest siła – dodał polityk.

Większe dobro

Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że Trzecia Droga została powołana po to, aby "można było głosować na większe dobro". Polityk widzi w opozycji potencjał do odsunięcia Zjednoczonej Prawicy od władzy. – Mamy tę zdolność i tę możliwość – stwierdził i dodał, że dokonać mogę tego ci wszyscy, którzy "będziecie za chwilę, za 4 miesiące decydować o przyszłości Polski".

– Wasz głos ma znaczenie i możecie zdecydować i dać im czerwoną kartkę. Głos oddany na Trzecią Drogę, na PSL, Polskę 2050 to głos za tym – przekonywał lider PSL.

Polityk stwierdził, że "zwycięstwo w 2015 roku PiS-u nie wzięło się z niczego", ponieważ obecne partie opozycyjne popełniły wtedy kilka błędów. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza - to już przeszłość.

– Odrobiliśmy tę lekcję. Dlatego nie ma powrotu do przeszłości, jest pójście w przyszłość – zapewnił polityk.

