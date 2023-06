Dziwny wpis Tuska. Suski: Czyżby on ukradł w pociągu te buty?

Od kilku dni w mediach społecznościowych toczy się dyskusja na temat butów lidera PO, byłego premiera Donalda Tuska. Internauci zauważyli bowiem, że polityk pojawia się na spotkaniach z wyborcami w drogim, zamszowym obuwiu.

Jak podał dziennikarz portalu Salon24 Marcin Dobski, chodzi o buty znanego włoskiego domu mody Zegna, które po przeliczeniu na złotówki kosztują prawie 3,5 tys. zł. Informacja ta oburzyła część internatów, a kwestii ubiory Tuska poświecono nawet materiał w serwisie informacyjnym "Wiadomości" w TVP. Materiał zatytułowano "Tusk – człowiek luksusu".

W odpowiedzi lider Platformy Obywatelskiej opublikował w czwartek wieczorem zagadkowy wpis na Twitterze. "Buty można kupić, wziąć z kontenera PCK albo ukraść w pociągu. Zależy, czy jesteś z Platformy, czy z PiS" – napisał Tusk.

Suski o butach Tuska

Medialną aferę komentował na antenie Polsat News poseł PiS Marek Suski. – Niektórzy ludzie nie zarabiają tyle przez cały miesiąc – stwierdził Suski, odnosząc się do kosztu butów Tuska.

Poseł PiS wspominał też w rozmowie z dziennikarzem, że już kilka lat temu zwrócił uwagę na buty Tuska. – Parę lat temu, kiedy Tusk był jeszcze w Sejmie, zwróciłem uwagę na jego buty, ponieważ miał taką grubą, wysoką zelówkę. Znaczy ten obcas taki miał, prawie jak damski, tylko że szeroki – opowiadał poseł. – On jest niewielkiego wzrostu, a przedstawia się go jako takiego rosłego, dużo większego od Jarosława Kaczyńskiego, a oni są podobnego wzrostu – analizował dalej Suski.

Jednocześnie poseł stwierdził, że rozumie, że buty są ważną częścią ubioru i – jak tłumaczy – jego partyjne koleżanki twierdzą, że są "taką wizytówką mężczyzny". – Buty świadczą też podobno o charakterze człowieka, więc Donald Tusk, gruby miś, nosi drogie buty – podsumował poseł.

Odnosząc się do wpisu byłego premiera Suski stwierdził natomiast: "Czyżby on ukradł w pociągu te buty? Ja nie wiem o co chodzi, bo jeżeli mówi, że »można ukraść«. Ja słyszałem, że to w PO jest taki zwyczaj, że pierwszy milion trzeba ukraść. Może i pierwsze buty trzeba ukraść".

