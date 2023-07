Morawiecki: Mój apel do PO. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli

Parlament Europejski prowadził we wtorek debatę poświęconą rocznemu sprawozdaniu nt. praworządności w 2023 r. Według PE, Polski dot. "obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa" oraz "próby wywierania politycznego wpływu na media".

Na 624 europarlamentarzystów biorących udział w głosowaniu aż 472 zagłosowało "za". Przeciwko rezolucji było 136 eurodeputowanych, a 16 wstrzymało się od głosu.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie politycy PiS podkreślili, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim złożyła trzy poprawki: aby odblokować Krajowy Plan Odbudowy dla Polski; aby nie było przymusowej relokacji imigrantów oraz poprawkę dot. wsparcia Polski, która przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy.

Premier: Apel do PO

W czwartek podczas debaty w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zabrał głos i odwołał się do wczorajszego głosowania w Parlamencie Europejskim. Szef rządu skrytykował europosłów PO i Lewicy, którzy nie poparli korzystnych dla Polski poprawek.

– Polski polityk ma tylko jeden obowiązek. Służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu. Właśnie mamy do czynienia ze sprawą najwyższej wagi, na którą chciałem zwrócić uwagę wysokiej izbie. Otóż wczoraj europarlamentarzyści PiS w PE złożyli wniosek o przyjęcie trzech poprawek (...) I co zrobili posłowie PO, Lewicy? Ci, którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO. Otóż wczoraj podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów PiS – powiedział premier.

Premier stwierdził, że takie głosowanie polityków PO i Lewicy de facto oznacza brak środków z KPO dla Polski, zgodę na przyjęcie nielegalnych migrantów oraz brak rekompensat dla Polaków za przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

– Wszystkich państwa zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści PO i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. To część ich strategii. Mój apel do was, PO. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli – dodał Morawiecki.

