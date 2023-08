Skandaliczne słowa Kołodziejczaka o Kornelu Morawieckim. "Ostrzegał mnie na łożu śmierci"

Szokujące słowa padły na konferencji prasowej, jaką Kołodziejczak zorganizował przed siedzibą TVP. - To jak można zaufać Mateuszowi Morawieckiemu, przed którym przestrzegał mnie jego ojciec na łożu śmierci? Kornel Morawiecki powiedział mi jasno: proszę uważać na mojego syna, ja nie rozumiem jego decyzji. Nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim. On zawsze cię oszuka - stwierdził.

We wtorek pytany w RMF FM pytany o te słowa zapewnia, że był dwa razy w szpitalu MSWiA, kiedy Kornel Morawiecki zaprosił go, by porozmawiać o życiu politycznym. Ojciec premiera miał go też zaprosić do swojego mieszkania.

– Był chory, to już był ostatni czas jego życia – mówił lider AgroUnii. Dodał, że w razie konieczności może pokazać zdjęcia z Kornelem Morawieckim.

– Powiedział wprost: Nie rozumiem decyzji swojego syna Mateusza. Panie Michale, proszę uważać - mówił Kołodziejczak. –Nie będę przytaczał większej ilości rozmów. Dzisiaj, kiedy jestem bezpardonowo atakowany przez obóz rządzący, będę pokazywał, jakich oni używają metod i nie będę pozostawał dłużny - kontynuował.

Kołodziejczak zarzucił premierowi, że używa instytucji do ataku na niego. Zapewnił, że rzuty prorosyjskości są nieprawdziwe. – To są kłamstwa, więc ja pokazuję, jaki ten człowiek jest - mówił.

Morawiecki ostro o Kołodziejczaku. "Krajowy jątrzyciel"

W trakcie najnowszej transmisji na portalu społecznościowym Facebook premier Mateusz Morawiecki zauważył w poniedziałek, że oprócz zewnętrznych agresorów, są też "jątrzyciele wewnętrzni, krajowi". – Ostatnio wysforował się na czoło takich krajowych jątrzycieli pan Kołodziejczak. To ten, który na początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie – a on sympatyzował zawsze z Rosją, to wiemy doskonale – powiedział, że benzyna jest po 10 zł, zaś za chwilę będzie po 15 zł. Próbował wtedy wzbudzić panikę, pobudzić ludzi do natychmiastowego wyjścia na ulice, do działania. To są ci wewnętrzni jątrzyciele, którzy nie chcą spokoju, pokoju – oznajmił szef rządu.

– Zresztą przypomina to państwu coś? Zaraz benzyna będzie po 15 zł. A kto mówił, że chleb będzie po 30 zł, że węgla zabraknie z całą pewnością, że ludzie będą zamarzali? To akurat cytat z "Gazety Wyborczej". Wiadomo, ta gazeta jest przybudówką PO, jest właściwie organem PO. Tak jak "Trybuna Ludu" była organem PZPR, tak "Gazeta Wyborcza" jest organem PO – mówił premier Morawiecki.

