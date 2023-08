Premier: Tusk obiecywał pomoc, a rzucał ochłapy

– Możesz tego nie pamiętać, ale twoi rodzice, czy dziadkowie na pewno pamiętają – mówi na nagraniu premier Mateusz Morawiecki. Następnie przypomniano słowa Donalda Tuska z Sejmu, który za czasów swojego premierostwa zapowiedział, że "wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł"

– Dopiero my przywróciliśmy seniorom godność dzięki 13. i 14. emeryturze, darmowym lekom. Przy rodzinnym stole nie musicie słuchać o ciężkiej sytuacji materialnej starszych członków rodziny. Tak było w czasach rządów Tuska – podkreśla premier.

Dalej w nagraniu widzimy porównanie wsparcia dla emerytów. Przeciętna emerytura w 2023 r. (szacowana, uwzględniająca 13. i 14. emeryturę) netto – 3230 zł. Tymczasem przeciętna emerytura w 2015 r. wynosiła netto 1739 zł. Minimalna emerytura w 2023 r. (z uwzględnieniem "trzynastki" i "czternastki") wyniosła netto 1705 zł. Z kolei w 2015 r. świadczenie takie wynosiło 753 zł. Wzrost ustawowej najniższej emerytury brutto w latach 2015-203 wyniósł 80,4 proc., a w latach 2007-2015 – 47,7 proc.

– Miazga, prawda? To dlatego ostrzegamy przed powrotem Tuska. Wiele razy perfidnie okłamał różne grupy społeczne. Obiecywał pomoc, a rzucał ochłapy. Oszukał twoich rodziców, oszuka i ciebie – kończy Mateusz Morawiecki.

PiS nowym spotem przypomina o "zwijaniu" wojska

Wcześniej w poniedziałek partia rządząca opublikowała nagranie dot. armii. – To są listy, które samorządowcy, kombatanci i parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostki – mówi na nagraniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Jan Grabiec, ówczesny starosta legionowski, pisał do ministra Klicha: "Rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość" – cytuje szef MON. Błaszczak przypomina, że "1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana została zlikwidowana, o czym dziś nie pamięta ten, który sprzeciwiał się jej rozformowaniu".

Następnie przywołano fragment wywiadu, którego udzielił Jan Grabiec. – Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. To kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u – podkreśla rzecznik Platformy. PiS opatrzyło spot komentarzem: "Platforma pisze do Platformy, czyli dlaczego warto głosować #4xNie". To nawiązanie do zaplanowanego na 15 października referendum.

