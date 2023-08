Tusk: 9 września przedstawimy 100 konkretów na 100 dni rządów

Podczas środowej debaty na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie przewodniczący Platformy Obywatelskiej oświadczył, że 9 września przedstawi "100 konkretów na 100 dni rządów".

Co ciekawe, w sobotę 9, września ma dojść do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych doniesień, wydarzenie odbędzie się w Końskich (woj. świętokrzyskie), a PiS zaprezentuje na nim swój program wyborczy.

"Związki partnerskie, śluby jednopłciowe"

– To najtrudniejsze spotkanie w mojej karierze politycznej. Rafał Trzaskowski mnie uprzedzał, że Campus to nie miejsce agitacji, a ja jestem szefem partii w kampanii wyborczej – mówił w trakcie Campusu Polska Przyszłości Donald Tusk.

– Jestem wiernym uczniem Lecha Wałęsy z dawnych lat, który miał obsesje, że trzeba wygrać, że nie można się poddawać. Nawet kiedy będę podejmował trudne i kontrowersyjne decyzje, chcę za wszelką cenę wygrać dla was tę przyszłość, a nie patrzeć jak kibic – zaznaczył.

– To wy, szczególnie dziewczyny, z jasnością powiedziałyście mnie i całej Polsce, że tu nie chodzi o żadne ideologie. Jeśli mówimy o prawach kobiet, to oznacza, że mówimy o możliwości podejmowania decyzji we wszystkim co dotyczy kobiet przez same kobiety, a nie przez kogoś innego – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Chcę uczciwie powiedzieć, że zobowiązanie, jeśli chodzi o związki partnerskie, wydaje mi się wykonalne i uznaję je za priorytet, za zadanie na pierwsze 100 dni rządów. Śluby jednopłciowe ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, kontrowersjami są o wiele trudniejszym projektem i nie jestem pewien, że w przyszłym Sejmie znajdzie się na to większość – stwierdził lider PO, odpowiadając na pytania uczestników Campusu.

