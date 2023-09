Szydło: Rządzić muszą ludzie, których serca biją dla Polski

W środę była premier spotkała się z mieszkańcami miejscowości Dobre (woj. mazowieckie). Spotkanie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. Szydło odniosła się do nowego pomysłu programowego PiS – programu "Lokalna półka".

– To wszystko, co państwo tu produkujecie, powinno się znaleźć w tych sklepach. I każdy, kto będzie robił zakupy w waszej okolicy, będzie mógł korzystać z tego, co wyprodukujecie. Skorzysta na tym konsument, rolnik i lokalne społeczności – wskazała europoseł PiS.

Beata Szydło nawiązała następnie do programu 500+ który, jak podkreśliła, stał się symbolem i dał szansę polskim rodzinom. – To 500+ stało się symbolem, który bardzo często przywołujemy, bo ono definiuje filozofię, z którą szliśmy wówczas do wyborów i definiuje nasze środowisko polityczne. Wtedy, kiedy mówiliśmy o 500+, ludzie wzruszali ramionami i mówili albo, że to się nie uda, albo – jak PO najczęściej – że pieniędzy na to nie będzie. Ten prosty program, w który wielu nie dowierzało (…), przedefiniował tak naprawdę myślenie o polityce w Polsce. Nagle okazało się, że to, co jest najważniejsze dla rządzących – to rodzina – przekonywała.

"Rząd muszą tworzyć silni ludzie"

Polityk wskazała, że PiS chce kontynuować to, to co zostało zaczęte. – Ale też bardzo ważne jest to, żeby Polska miała silny rząd tworzony przez ludzi, którzy nie noszą papierowych serduszek, tylko mają serca, które biją dla Polski i Polskę mają w sercu. Żeby Polska miała rząd odpowiedzialny, bo żyjemy w bardzo trudnym czasie – podkreśliła była premier.

Chodzi o kryzys na granicy z Białorusią. – Pamiętacie państwo te chwile, jak politycy opozycji (…) kpili sobie z budowy zapory na granicy z Białorusią. Jak mówili, że nie zachowujemy się tak, jak przystało na polityków, bo tam są biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy, a kiedy mówiliśmy bardzo jasno, że to jest wojna hybrydowa prowadzona przez Putina – kpiono z tego – przypomniała europoseł.

