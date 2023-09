Polska ostrzega Łukaszenkę. "Dokonamy izolacji Białorusi"

Straż Graniczna codziennie podaje informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Każdego dnia odnotowywane są ataki wymierzone w polskich funkcjonariuszy.

W związku z napięciem na tym odcinku granicy pod koniec sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Przedmiotem rozmów była przede wszystkim kwestia współpracy na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w regionie. Przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych zwrócili się wówczas do Mińska między innymi z żądaniem zaprzestania wysyłania na granicę z Polską nielegalnych imigrantów sprowadzonych w tym celu z Afryki i Azji.

Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poinformował we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że polskiej dyplomacji udało się przekonać kraje bałtyckie do solidarnej postawy wobec działań hybrydowych ze strony reżimu Łukaszenki. – Porozumienie przyczyniło się do uspokojenia sytuacji na granicy – ocenił.

Kraje bałtyckie będą działały solidarnie

Wiceszef MSWiA w rozmowie zwrócił uwagę na partnerską współpracę państw bałtyckich, które w przypadku zagrożenia zastosują wspólną politykę. – Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu, jeżeli Łukaszenka się nie cofnie, to po prostu dokonamy wspólnej izolacji Białorusi – zapowiedział.

Ta decyzja byłaby związana przede wszystkim z zamknięciem wszystkich przejść granicznych z Białorusią, bez względu na to, czy incydent ma miejsce na granicy polskiej, litewskiej czy łotewskiej. Jak poinformował wiceminister, kraje partnerskie nie cofną się przed podjęciem tej decyzji. – Państwa będą działały solidarnie, co oznacza kryzys gospodarczy na Białorusi – mówił.

Maciej Wąsik zaznaczył, że współpraca partnerska państw bałtyckich wpłynęła na prezydenta Białorusi, który uznał, że utrzymanie presji nie jest opłacalne w obliczu ryzyka izolacji kraju. Jednocześnie zwrócił uwagę, że dla krajów bałtyckich ewentualna decyzja o zamknięciu przejść granicznych stanowiłaby trudność ze względów gospodarczych.

