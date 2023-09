Zgorzelski: Konfederacja nie jest partią demokratyczną, nie mamy z nimi nic wspólnego

W czwartek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Piotr Zgorzelski przedstawił możliwe scenariusze po wyborach parlamentarnych 15 października.

– Nie będziemy rozmawiali z Konfederacją, dlatego, że jesteśmy partią demokratyczną. Konfederacja nie jest partią demokratyczną, nie mamy z nimi nic wspólnego. Mamy z kim rozmawiać w obozie partii demokratycznych – powiedział wicemarszałek Sejmu.

– Jeżeli, jako Trzecia Droga, zajmiemy w wyborach do Sejmu trzecie miejsce i będziemy mogli wraz z Platformą Obywatelską i Lewicą stworzyć rząd, to będzie to dobry rząd dla Polski – zapewnił poseł klubu parlamentarnego PSL – Koalicji Polskiej. – Od tego, kto zajmie trzecie miejsce, będzie zależało, jakim krajem będzie Polska – dodał.

Wcześniej polityk ludowców Adam Jarubas stwierdził, że trzeba "mocno brać pod uwagę" rząd techniczny Polskiego Stronnictwa Ludowego z Konfederacją.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. 6 września upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała siedem list ogólnopolskich. Są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna.

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 37,6 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zanotowała 29,1 proc. poparcia. Podium zamyka Konfederacja, której poparcie wynosi 11,2 proc. Kolejne miejsce zajęły Trzecia Droga (9,8 proc.) oraz Lewica (8,9 proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców chce zaś głosować 3,1 proc. badanych.

