Nowy spot PiS. "Nie pozwolimy opozycji i jej celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy!"

W środę na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) PiS opublikowało nowy spot. "Film ludzi z zaplecza Tuska robi z polskiego wojska i funkcjonariuszy straży morderców i sadystów. To kłamstwa. Polscy obrońcy granic muszą mieć nasze wsparcie! Stańmy #MuremZaPolskimMundurem" – możemy przeczytać.

W nagraniu wykorzystano m.in. skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka z programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 oraz ujęcia z polsko-białoruskiej granicy.

Błaszczak: Wściekły atak opozycji

– Pamiętacie wściekły atak opozycji i powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? To znowu się dzieje! – stwierdził Mariusz Błaszczak w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości.

– Agnieszka Holland właśnie wypuszcza do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną. Kim jest Agnieszka Holland? To osoba od lat związana z Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską – wyjaśnił minister obrony narodowej.

– Czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu wobec tego filmu z ust polityków opozycji? Oczywiście, że nie! Wręcz przeciwnie, Platforma Obywatelska zaprosiła Agnieszkę Holland na swoje wydarzenie polityczne, Campus Polska – zauważył szef MON.

– Nie pozwolimy opozycji i jej celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy! To oni od ponad dwóch lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Żołnierzom i funkcjonariuszom należy się szacunek za to co robią! – stwierdził Błaszczak. – Jesteśmy murem za polskim mundurem! – dodał.

Film Holland "Zielona granica"

"Zielona granica" Agnieszki Holland trafi do kin 22 września. Według zapowiedzi, to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. Patrząc po zwiastunie, wydaje się jednak, że film, zgodnie z przewidywaniami, idealnie wpisze się w lewicową opowieść o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Opowiada bowiem o kryzysie na granicy z perspektywy "uchodźców", polskich aktywistów i strażników granicznych.

Bohaterami produkcji są: rodzina z Syrii, nauczyciel języka angielskiego z Afganistanu oraz młody funkcjonariusz Straży Granicznej. W filmie zobaczymy m.in. Macieja Stuhra, Maję Ostaszewską, Tomasza Włosoka i Agatę Kuleszę.

