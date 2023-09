"Tusk zrobi to znowu". PiS wypuściło nowy spot

W sobotę rano na kanałach w mediach społecznościowych należących do Prawa i Sprawiedliwości pojawił się nowy spot wyborczy. Podkreślono w nim rolę Donalda Tuska w próbie zmuszenia Polski do przyjmowania nielegalnych migrantów. Zdaniem polityków PiS, jeśli liderowi PO uda się powrócić do władzy w kraju, natychmiast ugnie się pod presją unijnych instytucji i zgodzi się otworzyć polskie granice. Z tego powodu Tusk, jak przekonuje PiS, "nie zasługuje na kolejną szansę".

"Tusk zrobi to znowu"

W materiale przypomniano wypowiedź Tuska z czasów, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Mówił wtedy, że "jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami; takie są zasady w Europie". Przytoczoną wypowiedź Tuska poprzedziły kadry z materiałów o zamieszkach w zachodnie Europie wywołanych przez nielegalnych migrantów.

– Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze – mówi lektor. W tym momencie na filmie pokazana jest szczęśliwa rodzina.

Dalej widzowie słyszą, że jeśli Tusk ponownie będzie rządził Polską "natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu". W tle widać ujęcia ze spotkania Tuska z europejskimi politykami: Ursulą von der Leyen oraz byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

"Tusk nie zasługuje na kolejną szansę"– podkreślono na koniec nagrania.

