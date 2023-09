Słowa na wiatr

Podczas ponad 20-minutowej wypowiedzi poświęcił on wiele czasu rozważaniom na temat kryzysu klimatycznego. Wspomniał o rekordowych falach gorąca, które pojawić się miały w Chinach i Ameryce. Odniósł się też do pożarów wybuchających ostatnio w Europie i Stanach Zjednoczonych. „Jesteśmy gotowi, by wraz z Chinami pracować nad tymi zagadnieniami, w wypadku których postęp zależeć może od naszych wspólnych działań” – oświadczył amerykański przywódca.