"Żądam odpowiedzi od von der Leyen". Zalewska pisze do Komisji Europejskiej

"W związku z zainteresowaniem Komisji Europejskiej polską polityką migracyjną i ochroną zewnętrznych granic UE, chcę zapewnić wszystkich członków Komisji Europejskiej o tym, że polski rząd, pomimo dywersyjnej polityki polskich członków EPP i S&D oraz utrudnień ze strony członków PE (w postaci debat i wystaw uderzających w dobre imię polskich służb i Państwa Polskiego) skutecznie broni wschodniej granicy UE w obliczu ataku hybrydowego inspirowanego przez Łukaszenkę i Putina. Zaskakuje mnie fakt, że Komisja Europejska swoimi działaniami włącza się w trwającą w Polsce kampanię wyborczą" – czytamy w interpelacji.

Zalewska do von der Leyen: Żądam odpowiedzi

Zalewska zwróciła się do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen z żądaniem odpowiedzi na pytanie, jakie działania wspierające Polskę w walce z napływem nielegalnych imigrantów z Białorusi podjęła Komisja Europejska.

Ponadto eurodeputowana chce wiedzieć, co KE zrobiła, aby chronić Polaków przed niebezpieczeństwem związanym z niekontrolowanym napływem nielegalnych imigrantów do UE po 2014 r., a także jakie środki kontrolne Bruksela stosuje w stosunku do państw członkowskich UE w związku z przyjmowaniem migrantów spoza Unii.

Eurodeputowana PiS pyta również, czy Komisja Europejska popiera pomysł polskich europosłów EPP i Renew o rozebraniu muru na granicy polsko-białoruskiej.

Pytania o migrantów i zaporę na granicy z Białorusią w referendum

O unijny mechanizm relokacji nielegalnych migrantów oraz zaporę na granicy polsko-białoruskiej rządzący chcą zapytać Polaków w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi w październiku. Pozostałe pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego i podniesienia wieku emerytalnego.

PiS zachęca, by na każde z tych pytań odpowiedzieć negatywnie. Z kolei opozycja namawia do bojkotu głosowania. Zgodnie z przepisami, aby referendum było wiążące, frekwencja musi przekroczyć 50 proc.

