Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. "To jeden z najważniejszych kroków"

Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel umowę projektową w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, opartej na reaktorze jądrowym AP1000, w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu.

Reaktor AP1000 jest jedynym sprawdzonym reaktorem generacji III+ z całkowicie pasywnymi systemami bezpieczeństwa i modułową konstrukcją, który zajmuje najmniejszą powierzchnię zabudowy w przeliczeniu na 1 MWe spośród dostępnych na rynku reaktorów. Technologia AP1000 została na początku tego roku wybrana przez Bułgarię do swojego nowego programu budowy reaktorów i jest rozważana w wielu innych lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

"Gratuluję polskiemu rządowi"

"To jeden z najważniejszych kroków, które do tej pory podjęliśmy w amerykańsko-polskiej cywilnej współpracy nuklearnej. Gratuluję polskiemu rządowi i firmom zaangażowanym w ten projekt, zarówno ich wysiłków jak i zaangażowania, które doprowadziły nas do tego ważnego punktu. To nie jest tylko przedsięwzięcie komercyjne – mamy nadzieję wspierać Polskę w osiągnięciu pozycji lidera we wdrażaniu cywilnych technologii nuklearnych" – napisał w środę na portalu społecznościowym X ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

"Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe, a bezpieczeństwo Ameryki jest współzależne od bezpieczeństwa Polski" – podkreślił.

Współpraca polsko-amerykańska

Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej także w drugiej lokalizacji w Polsce. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Westinghouse Electric Company kształtuje przyszłość energii wolnej od emisji dwutlenku węgla poprzez dostarczanie bezpiecznych, innowacyjnych technologii i usług w zakresie energetyki jądrowej i innych źródeł czystej energii na całym świecie. Natomiast Bechtel jest partnerem w dziedzinie inżynierii, budownictwa i zarządzania projektami dla przemysłu i administracji publicznej.

