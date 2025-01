Rewolucja w USA. Rubio zakazał ambasadom wywieszania flag LGBT

Tym samym katolik Rubio, były republikański senator z Florydy, wprowadził w życie lansowany przez siebie w Kongresie projekt ustawy z marca ub.r., aby „nałożyć ograniczenia na oficjalne eksponowanie flag, pieczęci lub emblematów innych niż flaga Stanów Zjednoczonych".

Ta nowa polityka jest odpowiedzią na zarządzenie byłego prezydenta Joe Bidena z 2021, upoważniającego Departament Stanu do wywieszania na swych budynkach innych flag, w tym LGBTQ+ Pride i Black Lives Matter (Czarne życia się liczą).

Biden stawiał na LGBT

Za poprzedniej prezydentury kilka ambasad amerykańskich skorzystało z takiej możliwości, np. placówka w stolicy Bahamów – Nassau wywiesiła flagę Pride, aby uczcić Miesiąc Dumy w czerwcu 2021 roku, a ambasada i konsulaty USA w Brazylii wywiesiły flagi Black Lives Matter, aby uczcić Miesiąc Historii Czarnych w lutym 2022 roku. Korzystała z tego nawet ambasada USA w Watykanie, co stanowiło oczywistą prowokację wobec katolików. W Polsce ruchy LGBT wspierał w ten sposób m. in. były już ambasador Mark Brzeziński.

Biały Dom umieścił również flagi Pride na południowym trawniku, aby uczcić Miesiąc Dumy w 2023 rok, co – jak to określiła strona Yahoo USA – „rozwścieczyło” wówczas republikanów. „To hańba" – napisał republikański senator Roger Marshall z Kansas. Jego zdaniem było to „nie tylko pogwałcenie Kodeksu Flagi Stanów Zjednoczonych, ale też rażący przykład niekompetencji Białego Domu i jego uporu w przedkładaniu ich agendy społecznej nad patriotyzm”.

Urodzony w 1971 b. senator Florydy a obecnie sekretarz stanu Marco Rubio pochodzi z rodziny emigrantów kubańskich. Oprócz działalności politycznej wykładał w latach 2008-09 nauki polityczne na Uniwersytecie Międzynarodowym na Florydzie. Jest praktykującym katolikiem, należącym dotychczas do parafii św. Teresy z Lisieux w Coral Gables (jej członkiem jest też inny polityk – Jeb Bush, brat byłego prezydenta George'a W. Busha). Od 1996 Rubio jest żonaty i ma obecnie czworo dzieci.

