Sasin o energetyce jądrowej w Polsce: Rozpędzona lokomotywa

W środę w Krynicy-Zdroju rozpoczął się kongres Krynica Forum 2023 zorganizowany pod hasłem "Empowering the Region". Podczas panelu "Polski atom. Co oznacza dla nas zwrot ku energetyce jądrowej?" Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, poruszył temat między innymi odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz energii jądrowej, na których to, w jego ocenie, ma opierać się transformacja energetyczna w Polsce.

– Energetyka jądrowa w Polsce jest już rozpędzoną lokomotywą, która w ciągu kilku-kilkunastu lat zmieni polski miks energetyczny. Za 12 lat pierwszy prąd może popłynąć z elektrowni atomowej i ta data jest jak najbardziej realna – powiedział minister. W kontekście OZE Sasin wspomniał o planach Orlenu i PGE dotyczących inwestycji w elektrownie wiatrowe na morzu, które są integralną częścią strategii energetycznej kraju.

Jak zaznaczył szef resortu aktywów państwowych, jednym z podstawowych działań obozu rządzącego jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom. – A to właśnie bezpieczeństwo energetyczne decyduje o tym, czy kraj zachowa swoją suwerenność, niepodległość, możliwość nieskrępowanego rozwoju – mówił.

Elektrownie jądrowe w Polsce

Jacek Sasin podczas spotkania w Krynicy-Zdroju podkreślił, że Polska odrzuca idee odejścia od energii atomowej i planuje budowę trzech elektrowni jądrowych. Pierwsza z nich będzie realizowana przez amerykańską firmę Westinghouse w Choczewie, a kolejna w Koninie, przy znaczącym udziale kapitału zagranicznego, we współpracy z koreańską spółką KHNP.

– Nasza współpraca zyskuje mocny wymiar poprzez zagadnienia energetyki jądrowej. Republika Korei należy w tej chwili do najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych Polski w regionie Azji i Pacyfiku – ocenił minister. Dodał, że stosunki dwustronne, które łączą nasz kraj z Koreą Południową rozwijają się dynamicznie, szczególnie w sferze gospodarczej i wojskowej.

