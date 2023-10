"Zostawić inne rzeczy. To jest priorytet". Były minister w rządzie PiS ma radę dla Tuska

Sprawa odblokowania środków z KPO była jedną z głównych kwestii poruszanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii wyborczej. Donald Tusk obiecał niezwłoczne rozmowy z unijnymi politykami po wygranych wyborach parlamentarnych. W tym tygodniu lider KO ma w tym celu udać się do Brukseli.

"Na początku przyszłego tygodnia wspólne oświadczenie liderów nowej koalicji rządzącej. Potem wyjazd do Brukseli, by odblokować KPO. Zaraz później realizacja 100 konkretów" – napisał w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, cytując słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Tymczasem z Komisji Europejskiej płyną stanowcze słowa w kwestii odblokowania należnych Polsce środków z KPO. Bruksela będzie domagała się wypełnienia wszystkich kamieni milowych.

Czaputowicz radzi Tuskowi

Zdaniem byłego szefa MSZ, kwestia obudowy wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej jest jedną z kluczowych spraw, z jakimi będzie musiał się zmierzyć nowy minister. Czaputowicz wskazuje, że odblokowanie środków z KPO mogłoby być w tej sprawie ważnym etapem.

– Jest duża szansa, że Donald Tusk to dostanie, gdy spełni warunki. Te warunki spełnił już poprzedni parlament, ale nie weszły w życie przez działanie prezydenta i TK. To w ogóle zmieni oblicze polityki, bo to jest 140 miliardów euro – powiedział w programie Wirtualnej Polski.

Były szef resortu spraw zagranicznych apeluje także o nawiązanie konstruktywnej współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą.

– Jest ryzyko dużego sporu, ale wydaje mi się, że przyszły premier i minister spraw zagranicznych powinni ustalić priorytet. Priorytet to jest KPO, trzeba zostawić inne rzeczy i spokojnie je rozwiązywać – powiedział.

