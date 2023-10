Konsultacje u prezydenta. Hołownia: Udzieliłbym Dudzie jednej rady

We wtorek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.

Na środę zaplanowane są konsultacje głowy państwa z Trzecią Drogą (godz. 11:00), Nową Lewicą (godz. 13:00), a także Konfederacją (godz. 15:00).

Hołownia: Udzieliłbym jednej rady

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Szymon Hołownia poinformował, że na środowe spotkanie przedstawicieli Trzeciej Drogi z prezydentem pójdzie on wraz prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. – Bardziej kameralna rozmowa może stworzyć więcej pola do polityki, która doprowadzi do pewnego spokoju, odrze z teatru politycznego – skomentował lider Polski 2050. Jego zdaniem, głowa państwa nie powinna "marnować czasu", tylko desygnować na premiera przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

– Jeśli podczas konsultacji Andrzej Duda poprosi o radę, udzieliłbym mu jednej. Powiem: "Panie prezydencie, nie ma na co czekać. Parlament trzeba zwołać jak najszybciej, a nie czekać, aż PiS będzie chciało obchodzić 11 listopada, wypłacić sobie pensje za listopad i wytrwać do końca. Z rządem Beaty Szydło w 2015 r. szybciej panu poszło. Oczekujemy, że teraz też będzie szybko i dobrze" – zapowiedział Szymon Hołownia.

"To nie jest zły pomysł"

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, dla koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy najbardziej sporna może być kwestia tego, kto obejmie funkcję marszałka Sejmu. Jak nieoficjalnie przyznają politycy opozycji, nie ma na razie zgody między przyszłymi koalicjantami co do tego stanowiska.

– Nie ustaliliśmy jeszcze, kto będzie kandydatem na marszałka Sejmu i Senatu. Ustaliliśmy, kto będzie kandydatem na premiera, bo tego wymagała chwila, konsultacje u prezydenta – powiedział Szymon Hołownia. – Uważamy, że to naturalne, iż pierwsza największa siła ma stanowisko premiera, a druga ma prawo aspirować do marszałka Sejmu – dodał. – Lewica też ma różne pomysły, propozycje. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać. Pojawiały się w mediach propozycje marszałka czy też marszałkini Senatu dla Lewicy. To nie jest zły pomysł. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne etapy naszych rozmów – stwierdził lider Polski 2050.

