Lewica wskazuje "absolutne minimum" ws. aborcji

Media donoszą o pierwszych tarciach między politykami opozycji, którzy chcą stworzyć rząd. Chodzi o kwestie światopoglądowe, przede wszystkim dostępność aborcji.

Lewica i Koalicja Obywatelska szły do wyborów z hasłem liberalizacji prawa do przerywania ciąży. Donald Tusk obiecywał aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Jednak zachowawcza postawa polityków Trzeciej Drogi torpeduje te plany.

Poseł Lewicy Katarzyna Kotula wskazała w jednym z wywiadów, że KO zgadza się z jej formacją co do priorytetów nowego rządu. Wśród nich jest aborcja. – Cieszę się, że KO zgadza się z nami, że jedną z priorytetowych spraw do załatwienia jest legalizacja prawa aborcyjnego, czyli legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja, darmowe środki antykoncepcyjne – wyliczała.

Biejat: To absolutne minimum

Opozycję dzieli kwestia, czy kwestię aborcji w ogóle wpisywać do umowy koalicyjnej. – Uważam, że powinna kwestia aborcji znaleźć się w umowie koalicyjnej. Ja rozumiem, że PSL, Trzecia Droga nie ma jednoznacznego stanowiska nt. legalizacji aborcji. Takie stanowisko mamy Lewica, ma również PO. Dlatego uważam, że absolutnym minimum, które powinno znaleźć się w umowie koalicyjnej jest dekryminalizacja aborcji, a więc usunięcie kary za pomoc w przerywaniu ciąży – powiedziała Magdalena Biejat w Radio Zet.

Polityk w dalszej części programu podkreślała, że opozycja musi dochować obietnic, jakie złożyła w kampanii wyborczej. – Jeżeli chcemy utrzymać demokratyczne standardy, jeśli chcemy spełnić obietnicę, które daliśmy ludziom. A ja osobiście chcę je spełnić. To musimy spełnić tę obietnicę, że nic co było dane nie będzie odebrane. Ale również musimy inwestować w usługi publiczne i rozwijać po prostu te instytucje, które mają pomóc ludziom dobrze żyć – mówiła polityk

Zmiana prawa aborcyjnego w Polsce

Trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna (aborcja wykonywana z powodu podejrzenia wrodzonej/genetycznej wady dziecka nienarodzonego) jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Orzeczenie to zapadło po zbadaniu wniosku złożonego w TK przez grupę posłów. Decyzja Trybunału wywołała falę protestów zwolenników aborcji. Jednocześnie, zgodnie z prawem, cały czas aborcji można dokonywać w dwóch przypadkach – gdy ciąża zagraża życiu matki oraz gdy ciąża jest efektem gwałtu.

Czytaj też:

Aborcja na życzenie w Polsce? Lisicki i Cejrowski komentująCzytaj też:

Obietnice wyborcze PO. "Są rzeczy, które jesteśmy w stanie wprowadzić z dnia na dzień"