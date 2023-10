Posłowie PiS wyśmiali dziennikarkę TVN24. Wideo krąży po sieci

Mimo że PiS nominalnie wygrało wybory, to nie dysponuje odpowiednią liczbą mandatów, która umożliwiłaby sformowanie rządu. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej to one przejmą władzę. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Andrzej Duda zabrał głos po konsultacjach powyborczych. We wtorek i w środę prezydent rozmawiał z przedstawicielami komitetów, które dostały się do Sejmu.

– Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną, które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, drugą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. PiS poinformowało mnie, że kandydatem na premiera z ich strony jako ugrupowania, które wygrało wybory, będzie Mateusz Morawiecki. Poinformowali także, że zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi poparcie tego kandydata i jego propozycję ws. rządu – przekazała głowa państwa.

Politycy PiS wyśmiali dziennikarkę TVN24

Właśnie o tę sytuację próbowała zapytać dziennikarka TVN24 Agata Adamek. Na sejmowym korytarzu reporterka próbowała zapytać polityków PiS, czy uda im się sformować rząd, jednak nie otrzymała odpowiedzi.

– Będzie większość na kolejną kadencję? – dopytywała.

Politycy PiS jednak udawali, że nie słyszą. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, po pytaniu wskazał na ucho i stwierdził, że nic nie słyszy.

- Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze - stwierdził z kolei Piotr Gliński. Również wiceszef MSWiA Maciej Wąsik udawał, że nic nie słyszy i gdy Adamek zwróciła się do niego z pytaniem, to ten jedynie odparł z uśmiechem: "Kogo?".

Wcześniej w rozmowy z dziennikarką unikał również minister Mariusz Błaszczak.

