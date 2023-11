Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Niesamowite, jak to jest, jak się komuś chce robić, a nie tylko obsadzać spółki Skarbu Państwa. Wyniki przychodzą same.

Otósh dotarliśmy do informacji, że Polska odnotowała szósty najwyższy przyrost PKB w Unii Europejskiej od 2019 r. Wygląda więc na to, że mimo kłód rzucanych każdego dnia przez PiS pod jej nogi nasza nowa koalicja zjednoczonej opozycji zrobiła to, czego brakowało wcześniejszym rządom – przywróciła nadzieję.