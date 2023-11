Duda wygłosi orędzie. Tomczyk: Oczekuję od prezydenta logicznego wniosku

Prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje ze wszystkimi formacjami politycznymi, które wprowadziły do Sejmu 10. kadencji swoich posłów. Po rozmowach głowa państwa poinformowała, że jest dwóch kandydatów na stanowisko premiera – Mateusz Morawiecki i Donald Tusk.

W poniedziałek w mediach społecznościowych szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek przekazał, że prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego. Wieczorem głowa państwa wystąpi w orędziu telewizyjnym. "Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" – zaapelował Mastalerek.

Ustawa zasadnicza przewiduje trzy kroki, jeżeli chodzi o wybór premiera i rządu. Jeśli gabinet nie uzyska wotum zaufania, to prezydent będzie musiał skrócić kadencję parlamentu (zarówno Sejmu, jak i Senatu) i zarządzić nowe wybory.

Decyzją Andrzeja Dudy pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada.

Tomczyk o orędziu prezydenta

– Nie wiem, co usłyszymy, bo nie jestem wróżem, ale wiem, co powinniśmy usłyszeć. Arytmetyka sejmowa jest jasna. 248 mandatów należy do opozycji. 194 do PiS. Więc ja bym po prostu oczekiwał od prezydenta logicznego wniosku. Wniosek jest taki, że na czele rządu powinien jak najszybciej stanąć premier Donald Tusk i zająć się robotą, bo takie jest oczekiwanie społeczne – stwierdził Cezary Tomczyk w rozmowie ze stacją TVN24.

– Pamiętam prezydenta Andrzeja Dudę, który bardzo często powoływał się na suwerena, powoływał się na naród i na decyzję obywateli. Ta decyzja jest jasna. Prawie 12 mln osób zagłosowało w Polsce na opozycję, a już wkrótce na koalicję rządową. Im szybciej my wszyscy będziemy mogli przystąpić do pracy jako większość parlamentarna, tym lepiej – oznajmił polityk Platformy Obywatelskiej.

