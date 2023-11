Kaczyński podszedł w Sejmie do Hołowni. Wiemy, o czym rozmawiali

Podczas wczorajszej debaty nt. wyboru członków KRS do marszałka Sejmu podszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Politycy wymienili kilka zdań, po czym Kaczyński wrócił do ław poselskich. Okazuje się, że Kaczyński chciał przemówić do zebranych posłów, ale Hołownia nie udzielił mu głosu.

Rozmowa Kaczyński-Hołownia

O głos, poza kolejnością, poprosili wówczas ministrowie: Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Łukasz Schreiber, Szymon Szynkowski vel Sęk, Sebastian Kaleta i Michał Wójcik. Mimo że rząd został zdymisjonowany, to ci politycy nadal jeszcze pełnią funkcję. Hołownia udzielił im głosu, przyznając, że regulamin dopuszcza możliwość takiej wypowiedzi.

W pewnym momencie do Hołowni podszedł Kaczyński. - Panie marszałku, jestem premierem, chcę zabrać głos – stwierdził Kaczyńskim cytowany przez TVN.

Na to Hołownia odparł: - Panie pośle, dopuściłem już do głosu ministrów.

Kaczyński powtórzył, że pełni funkcję premiera, jednak Hołownia nie chciał mu pójść na rękę i nie pozwolił zabrać głosu wiceprezesowi Rady Ministrów.

Kaczyński przejdzie na emeryturę?

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński potwierdził, że w 2024 roku dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa PiS. Jak dodał, jego zdaniem nie może być to ktoś z krótkim stażem w partii. Jednocześnie powinien być to ktoś młodszy od niego o pokolenie. – Sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są – ocenił.

W grudniu najprawdopodobniej odbędzie się kongres PiS, podczas którego politycy partii mają na nowo określić strategię przed kolejnymi wyborami.

W przestrzeni publicznej pojawiły się pogłoski, że Jarosław Kaczyński planował wówczas wskazać premiera Mateusza Morawieckiego jako swojego następcę. To jednak miało się zmienić po wyborach parlamentarnych 15 października.

