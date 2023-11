"Prezydent polskiej demokracji". Szokujące słowa Lisa o Jaruzelskim

Podczas niedzielnej rozmowy na antenie Radia Zet panowała gorąca atmosfera. Politycy najpierw pokłócili się o sprawę braku przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w prezydiach Sejmu i Senatu. Potem z ust posła Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego padły ostre słowa pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy, który został porównany do Wojciecha Jaruzelskiego.

– My podczas kampanii wyborczej wielokrotnie mówiliśmy, że sytuacja z odsuwaniem PiS od władzy to sytuacja analogiczna z 1989 r. Wtedy też totalna władza robiła wszystko, aby nie zmieniać ustroju, aby jakoś zachować jeszcze władzę. I wtedy tamta władza też miała prezydenta, który bronił tamtej władzy – powiedział Kierwiński, co wywołało oburzenie ze strony Łukasza Rzepeckiego z Kancelarii Prezydenta.

Szokujący wpis Lisa

Na słowa Kierwińskiego zareagował były redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. Wpis dziennikarza w mediach społecznościowych zszokował obserwujących.

"W radiu Zet awantura, bo poseł Kierwiński porównał prezydenta Dudę do prezydenta Jaruzelskiego. Tez jestem oburzony. Porównanie prezydenta Dudy do Jaruzelskiego uwłacza temu drugiemu. Jaruzelski był lojalnym prezydentem polskiej demokracji, o niebo bardziej niż służący tylko jednej partii Duda. To dramat, że były dyktator był lepszym prezydentem niż prezydent obecny, hańbiący i siebie i urząd" – napisał dziennikarz na swoim koncie w serwisie X.

Decyzja prezydenta

Przypomnijmy, że w poniedziałek 13 listopada prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu. Premier Morawiecki podziękował prezydentowi za powierzenie mu zadania sformowania rządu i przyznał, że będzie chciał nakłonić Sejm do poparcia jego gabinetu.

Politycy opozycji uważają, że premier dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z PiS-em.

