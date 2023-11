Odwilż na linii Warszawa-Mińsk? "Nie mamy wyjścia"

Żywno w rozmowie z Wirtualną Polską ocenia, że nie Polska nie może sobie pozwolić utrzymanie obecnych relacji z Białorusią. Jego zdaniem należy wstrzymać push-backi oraz rozpocząć "trudne rozmowy z Białorusią". W ostatnim czasie Mińsk zaczął wysyłać sygnały, że jest gotów na dialog z rządem Tuska.

– Ja pamiętam, jak w 2007 roku, jako wojewoda podlaski, byłem jednym z tych, który został wysłany na niskim poziomie, czyli regionalnym, do pierwszych kontaktów po to, żeby odblokować sytuację Polaków na Grodzieńszczyźnie. To był drobny krok, który pozwolił choćby zajmować się kolejkami na granicy, czyli takim stopniowym działaniem – mówił wicemarszałek Senatu.

Polityk dodaje, że jeżeli chodzi o relacje z Białorusią, to Polska "nie ma wyjścia". – Jeśli chcemy zatrzymać kryzys humanitarny, musimy szukać sposobów dotarcia, może nacisków, dyplomacji, by oni zmniejszyli ilość wchodzących na pas graniczny ludzi – mówi senator Polski 2050.

Mińska wysyła sygnał do Warszawy

Sekretarz Stanu w KPRM, zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn zwraca uwagę na nowy trend, który pojawił się w retoryce Białorusi: "W działaniach propagandowo-dezinformacyjnych reżimu Łukaszenki dot. Polski zarysowuje się następujący trend – wysyłane są sygnały o otwartości Mińska na dialog z przyszłym rządem RP, przy jednoczesnym puszczeniu w niepamięć zła rzekomo wyrządzanego dotychczas przez stronę polską".

"Jednocześnie reżim Łukaszenki prezentuje konsekwentnie dotychczasową politykę Warszawy, jako agresywną, prowokacyjną i szkodliwą dla Polski oraz Europy. Takie narracje reżimu białoruskiego należy postrzegać jako próbę wykorzystania powyborczej sytuacji w Polsce do zmiękczenia stanowiska Polski wobec wrogich działań Mińska, a także do podszytego fałszem wybielenia swojego wizerunku" – podkreśla Stanisław Żaryn.

