"Nielegalna 15-stka". Gasiuk-Pihowicz zapowiada posiedzenie KRS

W ubiegły wtorek wieczorem Sejm wybrał do składu Krajowej Rady Sądownictwa czwórkę posłów opozycji. Zostali nimi: Tomasz Zimoch (Polska 2050-Trzecia Droga), Anna Maria Żukowska (Lewica), Robert Kropiwnicki (KO) oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Żaden z kandydatów przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość nie został wybrany w głosowaniu. Przypomnijmy, że o miejsce w KRS ubiegali się: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Z 25 miejsc w KRS sześć zarezerwowanych jest dla przedstawicieli parlamentu, w tym cztery dla posłów, a dwa dla senatorów.

Co ciekawe, jeszcze w maju 2022 r. Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO, podczas kolejnej procedury wyboru do Rady, mówiła tak: "To nie jest wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało bowiem nie istnieje, bo ten byt prawny został zakwestionowany przez europejskie trybunały i sądy polskie"

Teraz jednak polityk zapowiada posiedzenie. "We wtorek pierwsze posiedzenie neoKRS z udziałem nowych przedstawicieli Sejmu. Nielegalna 15-stka na długo zapamięta to spotkanie" – napisała na portalu X. Ze strony internetowej Rady wynika, że posiedzenie potrwa do czwartku.

PiS bez wicemarszałka

KRS to kolejne gremium, gdzie w wyniku decyzji opozycji nie będzie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Oznacza to, że w prezydium izby nie będzie żadnego przedstawiciela najliczniejszego klubu parlamentarnego w Sejmie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w związku z niewybraniem jednego wicemarszałka, procedura zostanie przeprowadzona ponownie. Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego formacja nie zgłosi nowego kandydata.

Na razie swojego wicemarszałka PiS nie ma także w Senacie. Odrzucono kandydaturę Marka Pęka.

