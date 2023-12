"Teraz już nie trzeba udawać". Ziemkiewicz komentuje pierwszą decyzję Bodnara

"Jedna z moich pierwszych decyzji jako Ministra Sprawiedliwości – wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej" – poinformował Adam Bodnar w serwisie X (dawniej Twitter). Dodał, że do gabinetu ministra i innych pomieszczeń wróciły flagi UE.

Prokuratura Europejska to nowa unijna instytucja, która prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 2021 r. bez udziału Polski, Węgier, Danii, Irlandii i Szwecji.

Decyzję Adama Bodnara dosadnie skomentował Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" napisał, że teraz politycy Platformy Obywatelskiej i środowisko ją wspierające "nie muszą już udawać", że kierują się polskimi interesami. W swoim wpisie Ziemkiewicz wykorzystał szeroko znane, skandaliczne stwierdzenie, którego użył Adam Bodnar.

"«Oswojone zwierzątko» odwdzięcza się treserom: pierwsza decyzja min tzw. sprawiedliwości @Adbodnar to wywieszenie na ministerstwie flag unijnych. Tak, tych flag unijnych, które na czas kampanii Tusk kazali głęboko schować i zastąpić biało-czerwonymi. Teraz już nie trzeba udawać" – napisał publicysta w serwisie X.

W 2021 roku Adam Bodnar odbierał w Niemczech nagrodę przyznaną przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V.). Podczas swojego wystąpienia były Rzecznik Praw Obywatelskich wygłosił skandaliczne słowa.

– Polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską – mówił.

– Ale to powoduje – po stronie mentora – także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z "Małego Księcia". Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić – kontynuował.

