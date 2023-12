Szef Chabad-Lubawicz: Nie ma bardziej humanistycznego wojska i polityki niż ma Izrael

Rabin Szalom Dow Ber Stambler gościł w czwartek w RMF24 w audycji prowadzonej przez Roberta Mazurka. Asumptem do rozmowy był sejmowy incydent Grzegorza Brauna z gaśnicą i chanukową menorą. W trakcie wywiadu rabin powiedział, że czuje się w Polsce bezpiecznie, a w naszym kraju nie ma antysemityzmu, za co –jak podkreślił – zawsze dziękuje Polakom.

Szef Chabad-Lubawicz o Strefie Gazy

Dziennikarz poruszył również kwestię trwającej w Strefie Gazy wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem. – Jesteśmy bombardowani strasznymi obrazami z Gazy, gdzie giną niewinni Palestyńczycy również, gdzie giną dzieci palestyńskie. To są obrazy, które w normalnym człowieku wywołują przerażenie, nie wiem jak to nazwać – powiedział dziennikarz.

– Na pewno, włącznie we mnie – zgodził się szef Chabad-Lubawicz. – Każdy człowiek, który tam cierpi, to nie sprawia nikomu żadnej pociechy, natomiast w krótki sposób to powiem: bardziej humanistycznego wojska i polityki, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Tego pan nie spotka na świecie – powiedział rabin.

– To kontrowersyjna teza – zwrócił uwagę prowadzący.

– Ja panu powiem. Bardzo prosto. Nawet w szkole u dzieci, jak się kłócą, jeżeli ktoś wymyśla kogoś atakować, on nie informuje go, on po prostu to robi. Tam [W Strefie Gazy – red.] tyle procedur, żeby poinformować sąsiadów, żeby wyszli z budynku, żeby wyszli z dzielnicy, żeby poszli do drugiej strony, nic podobnego do tego – powiedział Szalom Dow Ber Stambler. Dodał, żeby należy pamiętać, że „to, co było robione 7 października, to była zło dla zła”.

Rabin: Jesteśmy tak delikatni

Mazurek zapytał, czy inwazja na Gazę nie napędza antysemityzmu na świecie. Rabin przekonywał, że Hamas wyrządza wiele zła Palestyńczykom. – Kiedy wpuszczają teraz wiele informacji, ile zła oni zrobili, ile oni robią zła dla swoich obywateli, przyjeżdżają dostawy jedzenia i lekarstwa, oni zabierają to pod ziemią dla siebie i obywatele ich nie interesują – mówił.

– Trochę świat zaczyna otwierać swoje oczy i rozumie, z czym mamy tutaj do czynienia i też rozumie, że jeżeli nie pozwolimy Izraelowi robić tej roboty, to będzie temat bardzo bliski do domów wszystkich ludzi na całym świecie – twierdził.

Szalom Dow Ber Stambler starał się przekazać słuchaczom, że doniesienia części światowych mediów o sytuacji w Gazie nie są do końca prawdziwe. – Sama wojna jest taka, że nie ma ataków na bezbronnych ludzi, to jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Błagają u nich, dają im kwitki i różne ogłoszenia: proszę wyjść, bo zaraz będziemy tam atakować. Nie ma wojska, które robi takie rzeczy, proszę zrozumieć – powiedział.

– Proszę zrozumieć, że dlatego, że my jesteśmy tak delikatni, dlatego mamy tyle ofiar wśród naszego wojska. Wczoraj zginęło 10 bardzo ważnych i wysokich rangą oficerów, tylko dlatego że jesteśmy tak delikatni – powiedział.

Chanuka w polskim Sejmie

W czwartek o godzinie 16.00 w holu głównym w Sejmie odbędzie się uroczystość zapalenia menory chanukowej. W wydarzeniu wezmą udział prezydent Andrzej Duda, marszałek izby Szymon Hołownia oraz członkowie Prezydium Sejmu.

Incydent z gaśnicą w Sejmie wywołał ogromne emocje wśród wielu parlamentarzystów i falę krytyki nie tylko wobec Grzegorza Brauna, ale również wobec całej Konfederacji, a w szczególności wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Część polityków domaga się zastosowania odpowiedzialności zbiorowej i usunięcia Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.