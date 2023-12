"Polacy są za mądrzy". Błaszczak zwrócił się do "koalicji nieudaczników i plagiatorów"

"Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN" – taki wpis opublikował w piątek na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu brał udział w szczycie Rady Europejskiej. Choć głównym tematem była akcesja Ukrainy i Mołdawii do UE oraz wsparcie finansowe dla Kijowa, to Tusk rozmawiał także o uruchomieniu pieniędzy z KPO.



Ogłoszono, że 5 mld euro ma trafić do Polski jeszcze w grudniu. Nie jest to jednak efekt działań nowego rządu, ponieważ chodzi o zaliczkę na KPO, wynegocjowaną jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Błaszczak uderza w koalicję

"Koalicjo nieudaczników i plagiatorów, zaproponuj w końcu coś swojego! W kłamaniu jesteście najlepsi, ale nie wmówicie Polakom, że 800+ i zaliczka z KPO to wasza zasługa. Polacy są mądrzy" – napisał w mediach społecznościowych szef klubu PiS.

Mariusz Błaszczak obok kwestii zaliczki na KPO, nawiązał do wpisu, jaki pojawił się niedawno na profilu PO. Partia chwaliła się, że 800 plus od stycznia to "konkret", sugerując, iż jest to realizacja obietnicy Platformy. Tymczasem podwyższenie świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł zostało zapowiedziane i zrealizowane przez Prawo i Sprawiedliwość.

Już wcześniej wpis PO komentowali inni politycy PiS. "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VATowskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18% do 12%, kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych. Tak to konkrety, ale w wykonaniu @pisorgpl. Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" – napisał były rzecznik rządu Piotr Mueller.

"Nie dość że własnych "konkretów" nie chcecie realizować, to jeszcze przypisujecie sobie nasze rozwiązania. Przy okazji, dzięki za przypomnienie, że rząd PiS potrafił zagospodarować środki dla polskich rodzin, a nie lobbystów" – stwierdził Jarosław Sellin. Podobnie uważa Robert Gontarz z PiS. "W bezczelności nie mają sobie równych" – stwierdził.

