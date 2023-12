"Siedziba PAP obroniona". Romanowski: To hybrydowy zamach stanu

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dziś prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" – czytamy w komunikacie resortu opublikowanym w środę.

Według ministerstwa zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 grudnia 2023 r., zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest "prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek".

Zmiany w mediach publicznych. Romanowski: Hybrydowy zamach stanu

Do siedzib Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej weszli, lub próbowali wejść ludzie, którzy twierdzą, że od teraz nimi kierują. Okazuje się, że w siedzibie PAP sytuacja jest "w zawieszeniu". Poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski poinformował w mediach społecznościowych, że "siedziba PAP została obroniona". Poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie.

– W siedzibie PAP trwała próba wdarcia się do gabinetu prezesa PAP przez ludzi, którzy podawali się za władze, przedstawiając akt notarialny bez podstawy ustawowej. Nie chcieli umożliwić zabezpieczenie aktu. Dochodziło do przepychanek. Posłowie stanęli na drodze tych osób, uniemożliwiając im wdarcie. Dwukrotnie interweniowała policja. Ok. godz. 15 osoby podające się za zarząd ustąpiły, ale przebywają na terenie budynku – relacjonuje nam Romanowski. – To, co się dzieje, przypomina sytuację na Krymie z 2014 roku. Tam też nie było wiadomo, jaka jest tożsamość ludzi. Pojawiają się dziwni ludzie, silni panowie i coś twierdzą. To hybrydowy zamach stanu – dodaje gorzko poseł Suwerennej Polski.

Kaczyński: W gruncie rzeczy konstytucja nie działa

