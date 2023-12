"Najskuteczniejsza metoda". Błaszczak wyjawił, jak PiS chce powstrzymać Tuska

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podpisał w środę decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Decyzja jest odpowiedzią MKiDN na prezydenckie weto do ustawy okołobudżetowej, w której zapisano ogromną rekompensatę dla mediów publicznych.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że działania rządu Donalda Tuska wobec TVP, Polskiego Radia i PAP są nielegalne. Jak powiedział Mariusz Błaszczak, pozaprawna decyzja ministra Sienkiewicza jest "formą organizowania kolejnej odsłony igrzysk", która ma "przesłonić nieudolność w rządzeniu naszym krajem".

– Ci ludzie się nie nadają do rządzenia, a więc dlatego organizują igrzyska. Likwidacja mediów publicznych to jest arcyskandal, ale to też jest dowód zwycięstwa, jakie odnieśliśmy, broniąc mediów publicznych przed nielegalną zmianą władz – stwierdził Błaszczak w TV Republika.

Orlen zostanie przejęty?

Jak stwierdził polityk PiS, to co dzieje się z mediami publicznymi może za chwilę spotkać Orlen. Jego zdaniem, likwidacja TVP to dopiero "pierwszy krok".

– Podczas rozmów w noc wigilijną z ludźmi, którzy przyszli na Plac Powstańców, wyrażali obawy przed likwidacją Orlenu. Tak, oczywiście – jeżeli zlikwidują media publiczne, dojdą też do likwidacji Orlenu, a więc opór. Trzeba stawić temu opór, to jest najskuteczniejsza metoda – powiedział.

Bezpieczeństwo Polski

Były minister obrony narodowej odniósł się także do medialnych doniesień, że nowy rząd może dążyć do zerwania kontraktów zbrojeniowych na dostawy koreańskiego sprzętu. Błaszczak przyznał, że rzeczywiście z obozu dawnej opozycji dochodziły do niego podobne informacje. Jego zdaniem, nie można zatem wykluczyć anulowania zamówień na koreańskie czołgi i samoloty. Były szef MON nie przypuszcza jednak, aby rząd Donalda Tuska zdecydował się na zerwanie umów ze Stanami Zjednoczonymi.

– Oni może nie chcą być skuteczni, oni uważają, że Niemcy nas obronią, co jest oczywiście złudą, co jest nieprawdą, bo my ze względu na nasze położenie geograficzne musimy mieć na tyle silne Wojsko Polskie, żeby móc się obronić samodzielnie – powiedział.

