Morawiecki w brytyjskiej telewizji: To przypomina działania Łukaszenki i Putina

Były premier Mateusz Morawiecki wystąpił w brytyjskiej telewizji GB News. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił o działaniach rządu Donalda Tuska związanych z przejęciem mediów publicznych.

"Dochodzi do radykalnego łamania prawa"

– W Polsce dochodzi do radykalnego łamania prawa i stosowania brutalnej agresji wobec mediów publicznych. Donald Tusk mógł wybrać bardzo jasną ścieżkę legislacyjną. Zamiast tego zdecydował się na użycie siły do likwidacji mediów publicznych. Ostatni raz coś takiego miało miejsce w Polsce w czasie stanu wojennego – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Przejęcie telewizji publicznej to bardzo zły rozwój sytuacji w Polsce. Ubolewam nad tym. Przypomina to to, co robią Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin, to jest monopolizowanie dostępu do informacji. Nie chcę, żeby o Polsce mówiono w kontekście łamania konstytucji – stwierdził były premier.

Rewolucja w mediach publicznych

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Tydzień wcześniej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, PR i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania ministra Sienkiewicza za bezprawne. Politycy PiS mówią o "zamachu" na media publiczne, a koalicję rządzącą nazywają "koalicją 13 grudnia" (rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego). W najbliższy czwartek, 11 stycznia przed Sejmem Prawo i Sprawiedliwość organizuje manifestację w obronie mediów publicznych, wolności słowa i demokracji pod hasłem "Protest Wolnych Polaków".

