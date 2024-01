Hołownia: Polska zrobi wszystko, żeby Białoruś była wolnym krajem

Przebywająca z wizytą w Polsce liderka białoruskiej opozycji, stojąca na czele Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłana Cichanouska spotkała się we wtorek z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

"W trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestie wsparcia demokratyzacji kraju, losu więźniów politycznych, współpracy parlamentarnej z przedstawicielami niezależnych instytucji białoruskich oraz odpowiedzialności prawnej reżimu Aleksandra Łukaszenki. W rozmowie uczestniczyli członkowie białoruskiego gabinetu przejściowego" – podaje Kancelaria Sejmu.

Hołownia: Wolna Białoruś jest polską racją stanu

– Wiemy i rozumiemy, że wolna, niezależna, samorządna i samostanowiąca Białoruś jest jednym z filarów bezpieczeństwa i racją stanu Rzeczypospolitej – powiedział Hołownia dziennikarzom po spotkaniu. – Wolna Białoruś jest w interesie i sercu wolnej Polski. Zrobimy wszystko, żeby Białoruś była wolnym krajem wolnych ludzi – dodał.

– Polska przyjęła uchodźców z Białorusi, pokazała nam prawdziwą solidarność. Białorusini wybrali proeuropejską drogę. Chcemy dążyć do Europy – mówiła Cichanouska, zwracając się o wsparcie europejskich aspiracji jej rodaków. Marszałek Sejmu zadeklarował swój udział w akcji "adoptowania" białoruskich więźniów politycznych i objęcie swoim wsparciem jednego z nich.

Cichanouska: Polska jest naszym strategicznym sojusznikiem

Cichanouska dziękowała Polsce za wspieranie dążeń niepodległościowych Białorusinów. – Jesteście naszym najbliższym sąsiadem i strategicznym sojusznikiem. Należymy do Europy i chcemy do niej powrócić – podkreśliła.

Jak dodała, ważnym elementem walki z reżimem są kolejne sankcje oraz stały nacisk polityczny ze strony społeczności międzynarodowej, kluczowe jest też wsparcie dla białoruskich więźniów politycznych. Cichanouska zaakcentowała także znaczenie polskiej pomocy dla Białorusinów uciekających do naszego kraju przed represjami.

"Strona białoruska podczas spotkania zwracała uwagę na konieczność pociągnięcia Aleksandra Łukaszenki do odpowiedzialności prawnej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości m.in. za zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na więźniach politycznych oraz zbrodnie wojenne polegające na sprowadzaniu do Białorusi dzieci z ukraińskich terenów okupowanych przez Rosję. Ok. 2 tys. ukraińskich dzieci poddawanych jest indoktrynacji przez reżim Łukaszenki" – czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

Reżim Łukaszenki więzi Andrzeja Poczobuta

Podczas spotkania poruszono również kwestię stosunku władz białoruskich do mniejszości polskiej. Marszałek Sejmu przypomniał losy przetrzymywanego w więzieniu polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, potępił także wykorzystywanie przez Białoruś migrantów jako broni w wojnie hybrydowej.

Hołownia zapewnił, że polscy parlamentarzyści mogą stać się głosem Białorusi w trakcie obrad instytucji międzyparlamentarnych, takich jak Zgromadzenie Parlamentarne NATO czy Rady Europy. Możliwa jest też współpraca dwustronna. Marszałek Sejmu wyraził również poparcie dla organizacji nauki języka ojczystego przez dzieci Białorusinów mieszkających w Polsce.



